Потушени са 172 пожара за изминалото денонощие, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) на сайта си. При пожарите е пострадал един човек, предаде БТА.

Сезонът на пожарите

С преки материални щети са възникнали 23 пожара, от които 11 в жилищни сгради, един в промишлена сграда, три в горски масиви, три в транспортни средства, един в селско стопанство, един в съоръжения на открито и три други.

Без преки материални щети са възникнали 149 пожара. Извършени са 25 спасителни дейности и помощни операции. Регистрираните лъжливи повиквания са 12 на брой.

От Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" съобщават и за едно по-различно произшествие, при което 20:05 часа вчера е получено съобщение за пожар в къща в махала "Гъбарска" в град Троян, област Ловеч. При пожара е пострадал мъж на 80 г. с изгаряния. Причината за пожара е късо съединение в електрическата инсталация.

ИЗБРАНО
Боно: Хранех се с остатъците от храната на летището, харчех парите си за плочи Лайф
Боно: Хранех се с остатъците от храната на летището, харчех парите си за плочи
4738
Съпругата на Рафаел Надал го дари с второ момче Корнер
Съпругата на Рафаел Надал го дари с второ момче
4867
Финансовите служби започват проверки на чужденците с имоти в Гърция Бизнес
Финансовите служби започват проверки на чужденците с имоти в Гърция
5588
Екипаж астронавти се завърна на Земята с капсула на "СпейЕкс" IT
Екипаж астронавти се завърна на Земята с капсула на "СпейЕкс"
2224
"Един самотен човек" - най-неочакваният и вълнуващ роман на Фредерик Бегбеде Impressio
"Един самотен човек" - най-неочакваният и вълнуващ роман на Фредерик Бегбеде
6294
На море в Испания: Цените се повишиха безобразно, местните не могат да си позволят ваканция Trip
На море в Испания: Цените се повишиха безобразно, местните не могат да си позволят ваканция
2955
Само за смелчаци: Най-киселите храни в света, които ще накарат тялото ви да потръпне Вкусотии
Само за смелчаци: Най-киселите храни в света, които ще накарат тялото ви да потръпне
1465
Жълт код за жеги в 21 области в страната Времето
Жълт код за жеги в 21 области в страната
4