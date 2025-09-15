1445 Снимка: AP/БТА

Може би заради напрежението от присъствието на кралското семейство, а може би просто поради грешки, през годините американски президенти и първи дами неведнъж са предизвиквали гафове при срещи с представители на британската монархия, пише Асошиейтед прес.

Докато президентът Доналд Тръмп се готви за държавно посещение при крал Чарлз III в Англия тази седмица, ето поглед назад към някои от по-известните случаи - включително един с негово участие:

През 1977 г. президентът на САЩ Джими Картър присъства на вечеря в Бъкингамския дворец по време на среща на върха. Според слухове Картър целунал кралицата майка по устните по време на поздрава. По-късно той настоява, че е било по бузата, но британските таблоиди поддържаха историята години наред.

По време на приветствената си реч към кралица Елизабет II в Белия дом през 2007 г. Джордж Буш се обърка и почти я "състари" с два века, казвайки: "Вие помогнахте на нашата нация да отпразнува своята 200-годишнина през 17... през 1976 г.". Гафът предизвика смях, а президентът описа последвалия поглед на кралицата като "такъв, какъвто само майка може да хвърли на дете".

По време на срещата в Лондон през 2009 г. първата дама Мишел Обама сложи ръка на гърба на кралицата - нарушение на протокола. Монархът обаче отвърна със същия жест, което смекчи ситуацията.

На официална вечеря в Бъкингамския дворец през 2011 г. оркестърът започна да свири "Боже, пази кралицата" насред тоста на президента Барак Обама. Вместо да прекъсне речта си, Обама продължи да говори, а кралицата вдигна чашата си едва след края на химна.

По време на среща в Уиндзорския замък през 2018 г. Тръмп изпревари кралица Елизабет II и се изпречи на пътя ѝ - нарушение на правилото монархът винаги да води.

Превод от английски език: Атанаси Петров/БТА

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.