В Судан при опит за военен преврат се стигна до сблъсъци между армията и паравоенна проправителствена група. Днес около 10 ч. местно време в суданската столица Хартум, както и в околностите на града, избухнаха въоръжени сблъсъци между суданските Сили за бързо реагиране (СБР) и редовната армия на страната. Стрелба се чуваше около щаба на суданската армия и Министерството на отбраната в централната част на Хартум, както и в северната част на столицата, където се намира президентският дворец. Местни жители съобщиха, че са видели артилерийски установки и бронирани автомобили по улиците на града.

Представители на СБР заявиха, че военните са обградили една от базите на групировката в Хартум и са я обстрелвали с различни оръжия. Ръководителят на СБР Мохамед Хамдан Дагало обвини суданската армия в опит за държавен преврат и заяви, че части на въоръжените сили са се присъединили към групировката в град Мерове, а "много други части са се предали". От своя страна суданската армия нарече СБР "бунтовническа сила" и я обвини, че атакува държавни и стратегически обекти.

СБР обяви, че е поела контрола над международното летище в Хартум и Ел Фашер, както и над военновъздушните бази в Мерове и Джебел Аулия. Все още не е възможно да се потвърди независимо тази информация, но местните медии съобщават, че летището в суданската столица е преустановило дейността си. Авиокомпаниите от Египет и Саудитска Арабия са преустановили полетите си до Хартум.

SUDAN: At the Khartoum airport, civilian planes on fire as govt’s army and paramilitary forces engage in fierce fight. pic.twitter.com/pgY78Qoyix