Секретни военни документи на САЩ и НАТО изтекоха в интернет. Те описват подготовката на украинската пролетна офанзива срещу Русия, която трябва да започне съвсем скоро, пише в. "Ню Йорк Таймс".

Пентагонът разследва кой може да стои зад теча. Документите се появиха в Twitter и Telegram. Американското военно министерство първоначално се опитало да накара Twitter да премахне публикациите със секретните документи. Те включват диаграми на очакваните доставки на оръжия, степен на готовност на украинските бойни части и карта, показваща кога земята е кална в Украйна.

"Да, можете напълно да изтриете нещо от интернет - това работи перфектно и изобщо не привлича вниманието към това, което се опитвате да скриете", коментира иронично Илон Мъск.

Yeah, you can totally delete things from the Internet – that works perfectly and doesn't draw attention to whatever you were trying to hide at all — Elon Musk (@elonmusk) April 7, 2023

Плановете за пролетната контраофанзива на Украйна

Става ясно, че НАТО счита, че Украйна може да проведе пролетно контранастъпление с 12 бойни бригади.

Три от тях се тренират и оборудват от Киев, а 9 - от САЩ и съюзниците на Вашингтон.

Числеността на една бригада е 5000 души. Това означава, че настъплението ще се осъществи с армия от около 60 000 души.

Classified military documents with US and NATO plans to develop the Ukrainian army before the counteroffensive got into the social networks, - NYT

The Pentagon is investigating who could be behind the leak of documents, the newspaper writes.

Although the documents do not contain… pic.twitter.com/KHmRlEwxeo — Feher_Junior (@Feher_Junior) April 7, 2023

Според изтеклите документи към 31 март 6 от обучаваните от НАТО бригади ще са завършили тренировките си и ще са напълно екипирани. Останалите 3 бригади ще са в бойна готовност месец по-късно. Това означава, че приготовленията за настъплението срещу контролираните от Русия територии ще може да започне с пълна сила най-рано към 30 април.

Оборудваните от НАТО сили ще разполагат с 253 танка, 381 бронирани бойни машини, 480 моторизирани бронетранспортьора, 147 артилерийски установки и 571 всъдехода Хъмви.

Вижда се наличието на поне 100 броя машини M2 Bradley, 100 БМП-та, 100 машини Stryker, самоходни гаубици AS-90 от Великобритания и 32 броя танкове Leopard-2.

Германия, Полша, Чехия, Канада, Великобритания и САЩ са основните снабдители със западно въоръжение за Киев.