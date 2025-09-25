532 Снимка: БТА

Скандал между мъж и жена, прераснал в сбиване и намушкване с нож, завърши със смърт.

Свадата с фатален край е станала в ямболското село Зимница в сряда вечерта. Тежкото криминално престъпление е извършено около 22:00 часа в частен имот, съобщиха от ямболската полиция.

Обвиняема за убийството е жена на 45 години, която е намушкала смъртоносно с нож бащата на децата им. Тя е задържана с прокурорско постановление за срок до 72 часа.

Жертвата е 42-годишен мъж, който умира на място. Жената го пробола в областта на гърдите. Убитият също е жител на селото.

По време на разследването е установено, че между обвиняемата и пострадалия е възникнал конфликт по повод на непълнолетните им деца, уточняват от Окръжна прокуратура - Ямбол, цитирани от БТА.

Държавното обвинение иска от съда налагане на мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на обвиняемата за убийството.

Процесуално-следствените действия по случая продължават. Образувано е досъдебно производство, посочват от полицията.

В началото на годината полицията в Ямбол разкри друго тежко престъпление, при което 25-годишна жена уби мъж на 57 години.

