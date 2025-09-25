Домашно насилие

Скандал между мъж и жена, прераснал в сбиване и намушкване с нож, завърши със смърт. 

Свадата с фатален край е станала в ямболското село Зимница в сряда вечерта. Тежкото криминално престъпление е извършено около 22:00 часа в частен имот, съобщиха от ямболската полиция.

Обвиняема за убийството е жена на 45 години, която е намушкала смъртоносно с нож бащата на децата им. Тя е задържана с прокурорско постановление за срок до 72 часа.

Жертвата е 42-годишен мъж, който умира на място. Жената го пробола в областта на гърдите. Убитият също е жител на селото.

По време на разследването е установено, че между обвиняемата и пострадалия е възникнал конфликт по повод на непълнолетните им деца, уточняват от Окръжна прокуратура - Ямбол, цитирани от БТА.

Възрастна жена уби съпруга си с брадва
Виж още Възрастна жена уби съпруга си с брадва

Държавното обвинение иска от съда налагане на мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на обвиняемата за убийството.

Процесуално-следствените действия по случая продължават. Образувано е досъдебно производство, посочват от полицията.

В началото на годината полицията в Ямбол разкри друго тежко престъпление, при което 25-годишна жена уби мъж на 57 години.

ИЗБРАНО
Есенните тенденции в бижутата за 2025 Лайф
Есенните тенденции в бижутата за 2025
5849
Лудогорец превзе дома на шведския шампион за чудесен старт в Лига Европа Корнер
Лудогорец превзе дома на шведския шампион за чудесен старт в Лига Европа
13821
От детската любов към овцете до модерна мандра: историята на семейство Хаджиеви от Крумовград Бизнес
От детската любов към овцете до модерна мандра: историята на семейство Хаджиеви от Крумовград
8838
Ревю: Това е най-тънкият сгъваем смартфон в света (видео) IT
Ревю: Това е най-тънкият сгъваем смартфон в света (видео)
10151
Няколко поколения българи пазят лични спомени с филмовата легенда Клаудия Кардинале Impressio
Няколко поколения българи пазят лични спомени с филмовата легенда Клаудия Кардинале
4269
Домът ми вече има план. И то по-умен от моя URBN
Домът ми вече има план. И то по-умен от моя
5833
Топ 10: Най-забележителните площади на планетата Trip
Топ 10: Най-забележителните площади на планетата
1718
Интересно: Какъв е правилният начин да ядете салата във Франция Вкусотии
Интересно: Какъв е правилният начин да ядете салата във Франция
567
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември?
1089