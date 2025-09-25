Жена намушка до смърт бащата на децата си след скандал и сбиване в Зимница
Ямболската прокуратура поиска задържане под стража за 45-годишната извършителка
Домашно насилие
Скандал между мъж и жена, прераснал в сбиване и намушкване с нож, завърши със смърт.
Свадата с фатален край е станала в ямболското село Зимница в сряда вечерта. Тежкото криминално престъпление е извършено около 22:00 часа в частен имот, съобщиха от ямболската полиция.
Обвиняема за убийството е жена на 45 години, която е намушкала смъртоносно с нож бащата на децата им. Тя е задържана с прокурорско постановление за срок до 72 часа.
Жертвата е 42-годишен мъж, който умира на място. Жената го пробола в областта на гърдите. Убитият също е жител на селото.
По време на разследването е установено, че между обвиняемата и пострадалия е възникнал конфликт по повод на непълнолетните им деца, уточняват от Окръжна прокуратура - Ямбол, цитирани от БТА.
Държавното обвинение иска от съда налагане на мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на обвиняемата за убийството.
Процесуално-следствените действия по случая продължават. Образувано е досъдебно производство, посочват от полицията.
В началото на годината полицията в Ямбол разкри друго тежко престъпление, при което 25-годишна жена уби мъж на 57 години.