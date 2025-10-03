Двамата решили, че ще забавят самолета, за да могат да се качат, като съобщят, че има взривно устройство

1643 Снимка: МВР

52-годишна жена от Твърдица и 57-годишният й съпруг бяха задържани, след като вдигнаха на крак всички сили за сигурност на летище София. Двамата подали сигнал за бомба, защото изпуснали полет от аеропорта за Лондон, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Снощи, малко след 19 часа в ГКПП "Аерогара София" чрез телефон 112 женски глас е съобщил за поставено взривно устройство в самолета на полет за Лутън, Великобритания. Незабавно са предприети задължителните действия за засилване на мерките за сигурност, като са включени допълнителни сили от "Гранична полиция", сектор "Специални тактически действия" в РДГП - Аерогари и дирекция "Сигурност" на летището. Взривно устройство не е открито.

При проведените издирвателни дейности граничните полицаи установили, че съобщението е подадено от 52-годишната жена. С нея е бил и 57-годишният й съпруг. Те направили злонамереното обаждане, защото не били допуснати до полета за Лутън, тъй като са закъснели и са пристигнали след приключването на качването на борда на самолета.

Благодарение на бързите оперативни действия на граничните полицаи, двамата са задържани на Терминал 1. Уведомен е дежурен прокурор и е образувано досъдебно производство.

