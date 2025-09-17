16-годишен ученик e заплашил с нож и ограбил 17-годишен младеж в София. Извършителят е задържан от екипите на Пето РПУ в столицата.

"Непълнолетно лице заплашва с нож също непълнолетно лице, след което отнема известна сума пари. В рамките на разпоредената специализирана полицейска операция във връзка с превенцията срещу престъпността територията е била наситена със служители, в следствие на което също постигаме бързо разкриване на извършителя. Става въпрос наистина за деца", каза пред БНР Илия Кузманов - началник на Пето районно полицейско управление в София.

От полицейското управление отчитат намаление на уличните грабежи. В същото време се увеличават случаите, в които полицаите засичат непълнолетни извършители на подобни престъпления. "Тревожна е тенденцията. Ценностната система е сериозно деградирала. Явно усилията трябва да бъдат насочени както от родителите, така и от училище. Разбира се, и от служителите на Министерството на вътрешните работи за по-засилена превенция в това отношение", добави Кузманов.

От полицията обявиха и за още един разкрит грабеж. При него е задържан човек, откраднал златни накити от възрастна жена.

