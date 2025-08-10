Гръцката Дирекция за борба с киберпрестъпленията е започнала наказателно преследване срещу 38-годишен гръцки гражданин, за когото се смята, че е малтретирал сексуално две непълнолетни момичета в България чрез интернет, съобщи "Прото тема".

Мащабна операция срещу сексуалния тормоз над деца, има арести в 12 държави, сред тях е и България
Виж още Мащабна операция срещу сексуалния тормоз над деца, има арести в 12 държави, сред тях е и България

Случаят е бил разкрит в рамките на международното полицейско сътрудничество, след като гръцката полиция е получила информация от властите на България и на САЩ чрез Европол, допълва БТА.

По-конкретно 38-годишният мъж е влязъл в контакт с непълнолетно момиче в България чрез интернет приложения и като е използвал техники за манипулация и психологическо насилие го е принудил да му изпрати материали със сексуален характер, на които се вижда то самото, както и да подложи на сексуално малтретиране и непълнолетната си сестра.

При обиска в дома на заподозрения са иззети два мобилни телефона и три харддиска.

ИЗБРАНО
Принцеса или зомби златотърсачка: Какво представлява новата "платена " версия романтични момичета Лайф
Принцеса или зомби златотърсачка: Какво представлява новата "платена " версия романтични момичета
2833
Грозни сцени от родната Втора лига: Фенове нахлуха да бият играчи, има и пострадали (Видео) Корнер
Грозни сцени от родната Втора лига: Фенове нахлуха да бият играчи, има и пострадали (Видео)
5789
Швейцария пуска нови банкноти. Ще бъдат много повече от средство за плащане Бизнес
Швейцария пуска нови банкноти. Ще бъдат много повече от средство за плащане
10489
Екипаж астронавти се завърна на Земята с капсула на "СпейЕкс" IT
Екипаж астронавти се завърна на Земята с капсула на "СпейЕкс"
2592
Известният руски режисьор Юрий Бутусов се е удавил край Созопол Impressio
Известният руски режисьор Юрий Бутусов се е удавил край Созопол
15520
На море в Испания: Цените се повишиха безобразно, местните не могат да си позволят ваканция Trip
На море в Испания: Цените се повишиха безобразно, местните не могат да си позволят ваканция
6093
Само за смелчаци: Най-киселите храни в света, които ще накарат тялото ви да потръпне Вкусотии
Само за смелчаци: Най-киселите храни в света, които ще накарат тялото ви да потръпне
1907
Жълт код за жеги в 21 области в страната Времето
Жълт код за жеги в 21 области в страната
4