Снимка: Фейсбук страница на военната полиция

Правителството предлага пенсиониране на шефа на военната полиция бригаден генерал Ивайло Сотиров и назначаване за временен началник на службата на полковник Християн Христов.

"Министерският съвет прие решение за предложение до Президента на република България за издаване на Указ на президента на Република България, с който да назначи полковник Християн Христов за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност "Директор на служба "Военна полиция", считано от 19.09.2025 г. до назначаване на титуляр, за срок не по-дълъг от една година", съобщиха от правителствената пресслужба след редовното заседание на кабинета.

"Правителството предлага също така бригаден генерал Ивайло Сотиров да бъде освободен от длъжността "Директор на служба "Военна полиция" и от военна служба, считано от 19.09.2025 г., поради навършване на пределната възраст за военна служба", гласи другата част от съобщението.

Миналата година от МО опровергаха медийна информация за сигнал в ДАНС, свързан със заплаха за здравето и живота на ген. Сотиров.

Той изпълнява функциите от 28 януари 2021 г. От 30 юли същата година е назначен за директор на службата и удостоен със звание "бригаден генерал".

