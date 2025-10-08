Антимафиотите са успели да върнат част от средствата на потърпевшите компании

2190 Снимка: ГДБОП

Над 70 български фирми са загубили близо 5 милиона евро от измамата "Сменен IBAN" само за първите девет месеца на годината, съобщиха от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност".

Според данните на ГДБОП през 2024 година около 120 български компании са станали жертва на подобна измама, при което са загубени общо близо 16 млн. евро. Най-малката установена щета е в размер на 1500 евро, а най-голямата - около 10 млн. долара, преведени на фалшива сметка от българска фирма.

Схемата започва с фишинг атака за кражба на достъп до фирмената поща, след което хакерите подменят банковите данни във фактурите.

Киберпрестъпниците изпращат мейл до фирмена поща, която се ползва от няколко служители. Съобщението предупреждава, че акаунтът предстои да бъде изтрит и изисква незабавно въвеждане на потребителско име и парола за потвърждение.

Прикаченият линк отвежда жертвата до огледална страница на фирмения сайт. Служителят въвежда данните си, предоставяйки по този начин директен достъп на хакерите до служебната кореспонденция. Веднъж проникнали, престъпниците започват да следят комуникацията, за да се ориентират за предстоящи големи плащания.

Най-голямата загуба е регистрирана от компания за търговия с канцеларски материали - 1 милион лева.

От ГДБОП допълниха, че в дирекция "Киберпрестъпност" ежедневно постъпват десетки сигнали и жалби, като най-голям процент от тях са свързани с инвестиционни и финансови фишинг атаки.

Антимафиотите са успели да върнат част от средствата на потърпевшите фирми, но предупреждават, че това зависи изцяло от бързината, с която се реагира на измамната схема.

"Колкото по-бързо е подаден сигнал, толкова по-голям е шансът киберпрестъплението да бъде разкрито и справедливостта - възстановена", категорични са от ГДБОП.

Още през април директорът на "Киберпрестъпност" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) Владимир Димитров предупреди, че едно от най-сериозните предизвикателства пред бизнеса не само в България, но и в световен мащаб е т.нар. престъпление със сменен IBAN.

