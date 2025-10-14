Братът на Карен Хачатрян също е в ареста след спецакцията на ГДБОП

10490 Снимка: Официален профил в Instagram

Мъжът на Златка Райкова - Карен Хачатрян, и брат му са задържани при спецоперация на ГДБОП срещу "черното тото", съобщи Нова телевизия.

Двамата са арестувани по европейска заповед за арест. Спецакцията е проведена в София във вторник сутринта. По неофициална информация има още задържани.

Райкова също е била разпитана.

Карен и Юрий Хачатрян бяха изхвърлени от тениса през 2020 г. заради уговаряне на тенис мачове през 2020 година. Тогава тенис звеното за почтеност (The Tennis Integrity Unit - TIU) ги намира за виновни по обвинения в манипулиране изхода от двубои. Карен получи доживотна забрана за спорт и глоба в размер на $250 000, докато Юрий е със спрени права за 10 години, а санкцията му е в размер на $50 000.

"Тенис звеното за почтеност потвърди, че двама български тенисисти (без позиции в ранглистата) са със спрени права и финансови глоби, след като са били осъдени за редица престъпления за корупция", гласеше прессъобщението на TIU, разпространено през 2020 г.

Разследването е установило, че в периода 2017-2019 г. Карен Хачатрян многократно е нарушил "Програмата за борба с корупция в тениса" чрез пет уговорени мача, девет случая на подтикване на тенисисти да не показват най-добрата си игра, многократна неспособност за сътрудничество на TIU и др. По-малкият му брат е обвинен в корумпиране на друг професионален тенисист, предоставяне на невярна информация и залагане на мачове.

Като реакция на решението на TIU, Българската федерация по тенис обяви, че няма да допусне картотека на двамата братя в който и да е клуб в страната и ще информира клубовете, в които те са играли през предходните пет години, че следва да не допускат тези състезатели в свои бази за срока на наложеното наказание.

