Полицията разследва тежък инцидент от последните минути. Трима души са открити застреляни в джип в района на Сливница, Област София. 

Мъж, жена и 18-годишно момче са открити простреляни в кола, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ в София. Сигналът за помощ е постъпил в 16:30 ч. Медицинският екип се е отзовал веднага, но е констатирал смъртта на тримата. Колата е между село Гълъбово и град Сливница.

Колата е открита в нива.

От МВР проверяват случая и разследва всички версии.

По неофициална информация мъжът е на 47 години, а жената на 45. И тримата с момчето са били открити с огнестрелни рани в областта на слепоочията.

Очаквайте подробности. 

 
