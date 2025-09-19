Полицията разследва тежък инцидент от последните минути. Трима души са открити застреляни в джип в района на Сливница, Област София.
Мъж, жена и 18-годишно момче са открити простреляни в кола, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ в София. Сигналът за помощ е постъпил в 16:30 ч. Медицинският екип се е отзовал веднага, но е констатирал смъртта на тримата. Колата е между село Гълъбово и град Сливница.
Колата е открита в нива.
От МВР проверяват случая и разследва всички версии.
По неофициална информация мъжът е на 47 години, а жената на 45. И тримата с момчето са били открити с огнестрелни рани в областта на слепоочията.
Очаквайте подробности.
