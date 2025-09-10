Мъж нападна майка с бебе в центъра на София (снимки)
От МВР призовават свидетели на инцидента да се свържат с полицията, за да подпомогнат разследването
Днес следобед в района на Централните хали в София е възникнал инцидент, при който мъж е нападнал млада майка с бебешка количка.
Според очевидци на мястото незабавно са изпратени екипи на МВР и криминална полиция, съобщи "Булфото".
Жената и детето ѝ не са пострадали сериозно, но са били прегледани от медицински екип за профилактика.
Мъжът е задържан за разпит, а органите на реда уточняват подробностите около случая.
Разследването продължава, като се изясняват мотивите за нападението и дали извършителят е имал предишни нарушения.
Неотдавна в района на Централни хали стана друг криминален инцидент. Сирийски гражданин пострада, след като беше нападнат от свой сънародник, съобщиха от МВР. Той е бил намушкан с нож след избухнал скандал. На мястото е установено присъствието на голяма група хора от чужд произход, което е наложило засилено полицейско присъствие.
Изпратен е бил екип на полицията и автомобил на Спешната помощ. Пострадалият 21-годишен мъж е откаран в болница. Той е бил наръган многократно - в гърба, корема и врата.
Жертвата е с отнет хуманитарен статут. Нападателят има такъв.
За нападението бе задържан 19-годишен мъж.