От МВР призовават свидетели на инцидента да се свържат с полицията, за да подпомогнат разследването

Днес следобед в района на Централните хали в София е възникнал инцидент, при който мъж е нападнал млада майка с бебешка количка.

Според очевидци на мястото незабавно са изпратени екипи на МВР и криминална полиция, съобщи "Булфото".

Жената и детето ѝ не са пострадали сериозно, но са били прегледани от медицински екип за профилактика.

Мъжът е задържан за разпит, а органите на реда уточняват подробностите около случая.

Разследването продължава, като се изясняват мотивите за нападението и дали извършителят е имал предишни нарушения.

От МВР призовават свидетели на инцидента да се свържат с полицията, за да подпомогнат разследването.

Неотдавна в района на Централни хали стана друг криминален инцидент. Сирийски гражданин пострада, след като беше нападнат от свой сънародник, съобщиха от МВР. Той е бил намушкан с нож след избухнал скандал. На мястото е установено присъствието на голяма група хора от чужд произход, което е наложило засилено полицейско присъствие.

Изпратен е бил екип на полицията и автомобил на Спешната помощ. Пострадалият 21-годишен мъж е откаран в болница. Той е бил наръган многократно - в гърба, корема и врата.

Жертвата е с отнет хуманитарен статут. Нападателят има такъв.

За нападението бе задържан 19-годишен мъж.

