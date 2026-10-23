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Чуйте статията:
МВР и прокуратурата разследват
, извършено по особено мъчителен начин, съобщиха от държавното обвинение. убийството на мъж в столичния жк "Връбница"
Около 2.30 часа на 21 октомври жертвата с инициали М.С. е бил пребит жестоко. Извършителят му е нанесъл множество удари в областта на тялото и главата, вследствие на което му причинил черепно-мозъчна травма, множество счупвания и кръвонасядания.
Пострадалият е издъхнал, а убиецът е задържан от криминалистите на столичното Девето РПУ.
Повдигнато му е обвинение за
, извършено по особено мъчителен начин. умишлено убийство
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С постановление на наблюдаващия прокурор, мъжът с инициали Г.Д. е задържан за срок до 72 часа.
Утре Софийската градска прокуратура ще внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.
Разследването по случая продължава.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.