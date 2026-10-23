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МВР и прокуратурата разследват убийството на мъж в столичния жк "Връбница", извършено по особено мъчителен начин, съобщиха от държавното обвинение.

Около 2.30 часа на 21 октомври жертвата с инициали М.С. е бил пребит жестоко. Извършителят му е нанесъл множество удари в областта на тялото и главата, вследствие на което му причинил черепно-мозъчна травма, множество счупвания и кръвонасядания.

Пострадалият е издъхнал, а убиецът е задържан от криминалистите на столичното Девето РПУ. 

Повдигнато му е обвинение за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин.

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С постановление на наблюдаващия прокурор, мъжът с инициали Г.Д. е задържан за срок до 72 часа.

Утре Софийската градска прокуратура ще внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Разследването по случая продължава. 

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