Автокрадец блъсна полицай край НДК, счупи бариера, запали открадната кола на Околовръстното и изчезна
Раненият е контактен и е без опасност за живота
Рано тази сутрин автокрадец е блъснал полицай при опит да бъде арeстуван.
При опита да избяга е ударил бариерата на паркинг и няколко коли в бизнес център Милениум, до НДК, съобщи БНТ.
Раненият полицай е контактен и е без опасност за живота.
На Околовръстното автокрадецът е запалил автомобила, който е карал, и е избягал.
В момента продължава издирването му.