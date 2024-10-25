Раненият е контактен и е без опасност за живота

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Рано тази сутрин автокрадец е блъснал полицай при опит да бъде арeстуван.

При опита да избяга е ударил бариерата на паркинг и няколко коли в бизнес център Милениум, до НДК, съобщи БНТ.

Раненият полицай е контактен и е без опасност за живота.

На Околовръстното автокрадецът е запалил автомобила, който е карал, и е избягал.

В момента продължава издирването му.