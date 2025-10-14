Служители от "Пътна полиция" в Хасково са арестувани при акция на Областната дирекция на МВР и "Вътрешна сигурност", съобщиха БНТ и bTV. 

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

По предварителна информация става въпрос за схема с регистрации на автомобили, а разследващите са работили по случая от няколко месеца.

Снимка: Bulphoto

Сред задържаните има техници и жена, която е част от схемата, като посредник.

Обвиниха служители на КАТ за незаконна регистрация на автомобили
В момента текат лични обиски и изземвания.

Снимка: Bulphoto

Очаква се официална информация от МВР и прокуратурата.

Снимка: Bulphoto

В началото на май шефът на КАТ-Хасково беше сменен. Начело на "Пътна полиция" застана бившият шеф на Областната дирекция на МВР Иван Расоков. Преди това той си подаде оставката заради убийството на 18-годишната Магдалена Русева. 

