Служители от "Пътна полиция" в Хасково са арестувани при акция на Областната дирекция на МВР и "Вътрешна сигурност", съобщиха БНТ и bTV.
По предварителна информация става въпрос за схема с регистрации на автомобили, а разследващите са работили по случая от няколко месеца.
Сред задържаните има техници и жена, която е част от схемата, като посредник.
В момента текат лични обиски и изземвания.
Очаква се официална информация от МВР и прокуратурата.
В началото на май шефът на КАТ-Хасково беше сменен. Начело на "Пътна полиция" застана бившият шеф на Областната дирекция на МВР Иван Расоков. Преди това той си подаде оставката заради убийството на 18-годишната Магдалена Русева.
