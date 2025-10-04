Вряла минерална вода е нанесла изгаряния на майка и на бебето ѝ в златоградското село Ерма река, след като маркуч от цистерна се е откъснал, съобщи за БТА кметът на селото Боряна Ликова.

Тежкият инцидент е станал преди дни, а по-тежко е пострадала жената, която е с изгаряния по тялото от първа, втора и трета степен. 

Майката, която е родена в селото, но от дълги години живее в София, и бебето ѝ- момченце, на една година, са се разхождали по улицата. В това време шофьор към спа хотел в Златоград е пълнил цистерната с минерална вода. Маркучът се е отскубнал и врялата вода с температура над 88 градуса е нанесла изгаряния на майката и бебето.

Сенникът на количката обаче е предпазил бебето от сериозни изгаряния, обясни Ликова.

Говорителят на Областната дирекция на МВР в Смолян Елена Стоилова съобщи, че е получен сигнал за инцидента и по случая е образувана проверка. На въпрос защо липсва информация за инцидента липсва в полицейския бюлетин тя отговори, че за станалото не е образувано нито бързо производство, нито досъдебно производство, и поради този факт на случая не е дадена гласност.

Със заповед на кмета на Златоград е преустановено използването на минералната вода от сондажа в село Ерма река.

"Докато не се приемат правила, които да гарантират безопасното ползване на водата, както пряката и косвена полза за общината, съм забранил да се водовзема от сондажа", каза Мирослав Янчев - кмет на Златоград. Той допълни, че освен полицията, проверка по случая извършва и Инспекцията по труда.

Янчев се е чул с пострадалата жена, на която първоначално ѝ е оказана помощ в болницата в Златоград, а след това и в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) "Н.И.Пирогов". Тя е изписана от болница и е посочила, че трябва да има ред и правила за използването на минералната вода в селото, каза също кметът.

Термалната вода от сондаж в село Ерма река извира от дълбочина 190 метра и е с температура между 88 и 90 градуса. Досега минералната вода се е ползвала безплатно от хотелите в Златоград, които я превозвали с цистерни.

 

