Верижна катастрофа блокира АМ "Тракия" край Вакарел (видео)
В произшествието са участвали три автомобила, по които щетите са сериозни
Верижна катастрофа временно блокира трафика по АМ "Тракия" в посока София, става ясно от съобщение на АПИ.
Войната по пътищата
Инцидентът е станал тази сутрин при 29-ия километър по автомагистралата - край Вакарел. На кадри в социалните мрежи се вижда, че в произшествието са участвали три автомобила, като щетите по тях са сериозни.
Към момента няма информация дали при верижния сблъсък има пострадали.
Шофьорите, които пътуват в посока София, изчакват на място, уточняват от Пътната агенция.
Тази събота и неделя ще се променя организацията на движение в участъците в ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус", съобщават на сайта на пътната агенция. За повишаване на безопасността при интензивния трафик може да се шофира и в аварийната лента, добавя БТА.
В четири участъка на АМ "Тракия" в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Сливен се извършват ремонти в едното платното, а движението е пренасочено двупосочно в платното, в което не се работи.
Пътуващите към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути - Подбалканският път I-6 София - Карлово, както и пътя Ихтиман - Самоков.