Товарен влак блъсна камион на железопътен прелез в Пловдивско. При инцидента няма жертви, но е нарушен графикът за движение на влаковете по това направление.

Около 11:50 ч. на тел 112 е получен сигнал за пътен инцидент на жп прелез между селата Белозем и Маноле. Веднага са насочени полицейски екипи на Районното управление в Труд, пожарна и спешна помощ, съобщиха от ОД на МВР Пловдив.

По първоначални данни 46-годишен водач на тежкотоварен автомобил "Форд" не се е съобразил със светлинния сигнал на прелез без бариери и се е ударил странично в товарен влак. На място е оказана медицинска помощ на шофьора на камиона, откаран е в болница за допълнителни прегледи. Двамата водачи са изпробвани за употреба на алкохол, пробите са отрицателни. Оттам посочват, че автоматичната прелезна сигнализация е била включена и работеща по време на инцидента.

По предварителна информация шофьорът на тежкотоварния автомобил обяснил на пристигналите на място служители, че му прилошало. Товарният влак е ударил кабината на камиона и я е изкривил, но водачът е останал невредим.

Очаква се нарушение в графика за движение на влаковете по това направление. Пътническият влак Пловдив - Чирпан се отменя в участъка Пловдив - Белозем. Пътниците ще бъдат превозени с автобус.

След приключване на следствените действия движението ще бъде възстановено.

В началото на юли дете на 14 години загина при инцидент на жп прелез в района на карловското село Певците.

