Полетите на ирландското летище Шанън бяха преустановени след запалването на колесника на самолет на американска компания, специализирана в превоза на американски войски, предават Франс прес и БТА.

Пожарът е погасен. Засегнатият самолет е Боинг 767-300 на американската компания Омни еър интернешънъл, която е специализирана във военни и правителствени превози. Пътниците и екипажът са напуснали самолета и сред тях няма сериозно пострадали. Летищните власти не уточниха дали самолетът е превозвал американски войници.

Екипите на летището работят по преместването на самолета от пистата.

Омни еър съобщи в Туитър, че участва в разследването на случая.

