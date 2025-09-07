55-годишен работник е с опасност за живота след падане от скала в кариера за добив на облицовъчни материали край село Горна Кремена, съобщават от Областната дирекция на МВР - Враца.

Сигнал за инцидента е получен вчера в Районното управление на полицията в Мездра. При извършен оглед на място полицейските служители установили, че работникът, който е от село Тишевица, е паднал от скала с височина около 7-8 метра, след като е бил ударен от движещо се рамо на сонда, управлявана от негов колега.

Пострадалият е транспортиран от екип на спешна помощ от Мездра в болницата във Враца в общо тежко състояние, в шок, с фрактури на тазобедрена става, ребро и травма на ляв бъбрек, уточняват от полицията. По-късно е прехвърлен в столична болница.

Кариерата за добив на скално облицовъчни материали се намира в землището на село Горна Кремена и се управлява от концесионер от благоевградското село Копривлен.

Кметът на Горна Кремена Цветомир Драгановски каза за БТА, че в землището на селото работят четири кариери. За конкретния случай няма информация.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е и Инспекцията по труда, допълват от Областна дирекция на МВР - Враца.

 

