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Пиян шофьор се заби в къща в Горна Оряховица. Сигнал за произшествието е получен тази нощ около 03:00 ч., съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

Лек автомобил "БМВ", управляван от 26-годишен от село Горски Сеновец, се е ударил последователно в дърво, стълб, ограда на къща и входна врата. В автомобила е имало и двама пътници - на 31 г. от с. Арбанаси и негов връстник от Горна Оряховица. Тримата са употребили алкохол.

Пробата на шофьора с техническо средство е отчела 1,66 промила. Той е настанен във великотърновската болница, без опасност за живота. Взета му е кръвна проба за химичен анализ. По случая е образувано досъдебно производство.

Само преди два дни 59-годишен шофьор на камион се заби в къща в плевенското село Згалево и загина.