Откриха румънският турист, който се беше изгубил снощи на територията на Национален парк "Централен Балкан" в района на връх Ботев  и беше в безизвестност от вчера. Той е прекарал нощта на открито.

Мъжът, който е на 41 години, е открит тази сутрин на 4 км над местността "Паниците". Той не дава смислено обяснение какво е правил в планината без екипировка само по тениска, посочиха от полицията.

Издирването е започнало вчера след сигнал до полицията от служители на парка, че са забелязали изоставен скутер с раница и документи са самоличност, а водачът му е неподходящо облечен предвид лошите атмосферни условия. Той е бил забелязан да тръгва към връх Ботев.

Първоначално в издирването се включиха спасителите от Карлово, а тази сутрин операцията беше подновена като нея се е включи и екипът от Калофер. 

Според съобщението на Национален парк "Централен Балкан" туристът казал, че причината за отдалечаването му от мотоциклета е опитът да намери изгубения си телефон.

Времето e добро за туризъм - слънчево, на места с разкъсана облачност. Вятърът е слаб, включително и в района на връх Ботев, където температурата е 7-8 °C. От ПСС предупреждават, че въпреки доброто време, туристите трябва да имат предвид, че вчера е преминал по-студен фронт, което може да влияе на условията по високите части.

