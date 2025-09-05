Екип на дирекция "Инспекция по труда" - Хасково е бил нападнат с брадва по време на проверка в заведение в Димитровград, при която са установени четирима работници без трудови договори. Проверката е извършена в четвъртък вечерта около 19.30 ч.

"Колегите са се легитимирали, поискали са да извършат проверка на трудови договори. Били са нападнати с брадва от мъж, които се представил за съпруг на собственичката на заведението", съобщи директорът на инспекцията Кирчо Кирев.

Мъжът започнал да къса попълнените от работниците декларации, да чупи посуда, разказа още Кирев. Наложила се намесата на полиция, за да бъде довършена проверката. Междувременно заварените там работници били изгонени от собствениците.

От Инспекцията допълниха, че и преди са имали сигнали за работа без трудови договори в обекти, стопанисвани от тази собственичка. Проверяваме всички сигнали, казаха още трудовата инспекция.

От полицията съобщиха, че мъжът, държал брадва, е задържан за 24 часа. Той е на 48 години от димитровградското село Черногорово.„

"Заставам зад всеки свой служител, който съвестно си върши работата и няма да позволя нападения над работещите в системата на Министерството на труда и социалната политика да остават безнаказани", заяви в своя позиция министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по повод нападението над трудовите инспектори в Димитровград.

"За мен тази агресия е недопустима. Срещу този, който е нападнал инспекторите по труда, ще бъдат използвани всички законни средства, за да разбере, че посегателството не само върху контролни органи, но върху всеки човек, имат последствия и че правилата в тази държава трябва да се спазват от всички", каза министърът.

В проверяваното заведение и друг път са установявани хора без договори, а настоящата проверка продължава.

"Борбата със сивата икономика ще продължи по същия безкомпромисен начин както досега", категоричен е министър Гуцанов.

