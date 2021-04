4092 Снимка: Twitter

Районът на американския Конгрес е отцепен от полиция и представители на ФБР, след като кола се е врязала в двама полицаи и те са били ранени. Съобщава се още, че нападателят е излязъл от автомобила с нож и се е втурнал към униформените. Имало е и стрелба, съобщават световните медии.

Според публикации, колата се е врязала в бариерата на булевард "Независимост". Пристигналите на място полицейски подкрепления са произвели изстрели и заподозреният за инцидента е бил прострелян и откаран също в болница в критично състояние. Впоследствие той е издъхнал от нараняванията си.

Ранените полицаи са откарани в болница. Там единият от тях също е загубил битката за живота си, съобщи началникът на Капитолийската полиция Йогананда Питман.

Сградата на американския Конгрес е затворена и блокирана. На държавните служители са изпратени текстове, в които им се казва да стоят далеч от прозорците. Улиците и офис сградите в близост до сградата също са затворени.

По време на полицейската операция за кратко хеликоптер дори е кацнал пред сградата на Конгреса, а после е отлетял.

На любителски кадри се вижда как множество полицейски коли се насочват към сградата. Агенти на ФБР също са на мястото на инцидента край Капитолия, за да окажат съдействие на служителите на полицията.

Днес в сградата Капитолия нямаше конгресмени. Те не са в града, тъй като двете камари на Конгреса са във ваканция за великденските празници.

Президентът Джо Байдън също не е във Вашингтон. Днес той пристигна в президентската резиденция за почивка Кемп Дейвид в щата Мериленд.