Седемнайсет души - 10 граждани на Египет и седем туристи от Южна Африка, са ранени днес при експлозия, насочена срещу туристически автобус в района на Големия египетски музей близо до пирамидите на платото Гиза.

A tourist bus has been targeted by an IED near the new Egyptian museum in the area of the Giza Pyramids...#Egypt pic.twitter.com/Ki10qD4cAm