Предното ми колело влезе в една дупка и аз с лявото ми око целунах асфалта, обясни професор Сергей Игнатов

6560 Снимка: Facebook/Сергей Игнатов

Бившият образователен министър Сергей Игнатов пострада вчера по време на колоездачната обиколка "Дунав Ултра", след като велосипедът му попада в дупка на пътя между Оряхово и село Байкал. За инцидента съобщи самият професор, като публикува и видео в профила си във Фейсбук.

Бившият просветен министър, който е създател на програмата по египтология в НБУ, участва в отбора на висшето учебно заведение в най-дългия туристически веломаршрут в България. Тази година над 140 колоездачи от пет европейски държави ще изминат легендарния 740-километров веломаршрут по поречието на река Дунав до Черно море.

"На спускане от Оряхово до село Байкал, в нищото, шосето е толкова назъбено, че няма как да ги избегнеш (дупките - бел. ред.). Предното ми колело влезе в една дупка и аз с лявото ми око целунах асфалта. Не съм падал така досега", обясни ситуацията проф. Игнатов, цитиран от bTV.

Той уточни, че след инцидента е звъннал по телефона на други от колоездачите, които му помогнали.

Бившият просветен министър определи участъка, където е станал инцидента, като "зловещ".

"Имаше двама състезатели от Люксембург, които се записаха за свръх маратона, който е за 48 часа да се вземе това разстояние, и те са скъсали спици, извили са каплата и са се отказали, представете си, а бяха много надъхани", обясни още той.

Проф. Сергей Игнатов беше категоричен, че лошата пътна инфраструктура е основният проблем.

