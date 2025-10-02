Бързият влак София - Петрич прегази мъж на жп линията край благоевградския квартал "Струмско".
Инцидентът е станал малко преди 19 часа.
Възрастният мъж е стоял до релсите и при наближаване на влаковата композиция е легнал на линията.
На място са екипи на полицията. Движението по линията е спряно до приключване на следствените дейности.
Във влака за Петрич има около 28 пътници. За тях е направена организация да бъдат превозени с автобус.
От БДЖ съобщиха, че бърз влак №5615 (София 16:30 - Петрич 20:31) престоява в гара Благоевград - спирка поради инцидент след неправомерно пресичане на железопътната линия. Влакът ще продължи своето движение след приключване на следствените действия и разчистване на железния път.
Бърз влак №5616 (Петрич 17:30 - София 22:03) престоява на гара Симитли и се отменя в участъка Симитли - Дупница
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
