Шестмесечно бебе с тежка черепно-мозъчна травма, след като по-голямо дете го изпусна върху плочките на пода във Вършец. Това съобщиха от ръководството на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) " Д-р Стамен Илиев" - Монтана, предава БТА.

Заради тежкото състояние момиченцето е транспортирано преди обяд с въздушна линейка от Монтана към неврохирургията на болница "Пирогов" в София. 

Медицински хеликоптер транспортира мъж с тежка травма след падане от стълба
Виж още Медицински хеликоптер транспортира мъж с тежка травма след падане от стълба

Детето е от Вършец и е прието вчера в Отделението по реанимация на монтанската болница. То е пострадало в домашна обстановка при битов инцидент, не е малтретирано.

Момиченцето е изпуснато на циментова настилка от по-голямо дете, поясниха от болницата. По неофициална информация 10-годишно дете е люлеело на люлка бебето, след което то паднало.

Хеликоптерната площадка в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" - Монтана бе открита през август 2024 година.

Оттогава до момента това е третият пациент транспортиран с въздушната линейка, посочиха още от ръководството на болницата в Монтана.

