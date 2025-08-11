6-месечно бебе е с тежка травма на главата, по-голямо дете го изпуснало на цимента във Вършец
Момиченцето е транспортирано с въздушна линейка в "Пирогов" от монтанската болница
Шестмесечно бебе с тежка черепно-мозъчна травма, след като по-голямо дете го изпусна върху плочките на пода във Вършец. Това съобщиха от ръководството на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) " Д-р Стамен Илиев" - Монтана, предава БТА.
Заради тежкото състояние момиченцето е транспортирано преди обяд с въздушна линейка от Монтана към неврохирургията на болница "Пирогов" в София.
Детето е от Вършец и е прието вчера в Отделението по реанимация на монтанската болница. То е пострадало в домашна обстановка при битов инцидент, не е малтретирано.
Момиченцето е изпуснато на циментова настилка от по-голямо дете, поясниха от болницата. По неофициална информация 10-годишно дете е люлеело на люлка бебето, след което то паднало.
Хеликоптерната площадка в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" - Монтана бе открита през август 2024 година.
Оттогава до момента това е третият пациент транспортиран с въздушната линейка, посочиха още от ръководството на болницата в Монтана.