Започва дългоочакваното брегоукрепване на плажа в Ахтопол - проект, за който се говори от близо десетилетие, предаде БНТ.

Днес символичното начало беше поставено с първа копка и водосвет.

"Първа копка на един важен и голям проект за Ахтопол и община Царево. Нещо, за което се говори десетилетие, за което са работили много хора на експертно ниво, но се случва сега в момент на политическа стабилност и редовна власт. Пожелавам добро време и успех на дружеството изпълнител. Честито на ахтополци”, заяви кметът на община Царево Марин Киров.

Основната цел на проекта е изграждането на брегоукрепваща дига, която да защити плажовете и крайбрежната зона от ерозия и природни стихии. 

Министър Иван Иванов и зам.-министър Веселина Терзийска изразиха своята увереност, че с този проект градът ще получи надеждна защита срещу ерозията, ще подобри инфраструктурата си и ще създаде по-добри условия за туризъм и развитие.

Археолозите, архитекти и инженери, участващи в процеса, също отправиха благодарности към всички институции и експерти, които дълги години работиха по реализацията на този проект.

