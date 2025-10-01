Започна дългоочакваното брегоукрепване на плажа в Ахтопол
Започва дългоочакваното брегоукрепване на плажа в Ахтопол - проект, за който се говори от близо десетилетие, предаде БНТ.
Днес символичното начало беше поставено с първа копка и водосвет.
"Първа копка на един важен и голям проект за Ахтопол и община Царево. Нещо, за което се говори десетилетие, за което са работили много хора на експертно ниво, но се случва сега в момент на политическа стабилност и редовна власт. Пожелавам добро време и успех на дружеството изпълнител. Честито на ахтополци”, заяви кметът на община Царево Марин Киров.
Основната цел на проекта е изграждането на брегоукрепваща дига, която да защити плажовете и крайбрежната зона от ерозия и природни стихии.
Министър Иван Иванов и зам.-министър Веселина Терзийска изразиха своята увереност, че с този проект градът ще получи надеждна защита срещу ерозията, ще подобри инфраструктурата си и ще създаде по-добри условия за туризъм и развитие.
Археолозите, архитекти и инженери, участващи в процеса, също отправиха благодарности към всички институции и експерти, които дълги години работиха по реализацията на този проект.