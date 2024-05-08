Списък с всички кандидати за депутати в 50-ото Народно събрание от бургаския избирателен район.
- БНО
- 1. Миню Стайков Стайков
- 2. Филип Людмилов Каменов
- БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ - НД
- 1. Даниел Койчев Стамов
- 2. Мартин Найденов Николов
- 3. Гергана Димитрова Попова
- 4. Росен Любомиров Боев
- 5. Тодор Веселинов Томев
- 6. Христо Огнянов Христов
- 7. Боян Стефанов Жинов
- 8. Димитър Николов Петков
- 9. Янко Петков Василев
- 10. Ангел Атанасов Спасов
- 11. Кристиян Иванов Димитров
- 12. Владимир Драгомиров Савов
- 13. Валентин Христов Коцаков
- 14. Петър Стоянов Дамянов
- ВЪЗРАЖДАНЕ
- 1. Цончо Томов Ганев
- 2. Борис Димитров Аладжов
- 3. Звезделина Камелиева Каравелова
- 4. Александър Господинов Койчев
- 5. Димитър Петков Петков
- 6. Снежана Йовчева Йорданова
- 7. Виктория Валентинова Върбанова
- 8. Надежда Росенова Чолакова
- 9. Александър Руменов Александров
- 10. Галин Иванов Стойчев
- 11. Тодор Йорданов Ковачев
- 12. Атанас Димитров Аврамов
- 13. Драгомир Дончев Дончев
- 14. Димитър Илиев Мавродиев
- 15. Щелиян Георгиев Димитров
- 16. Мария Валентинова Вълкова
- 17. Радостин Янков Желязков
- ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА
- 1. Поля Славчева Славова-Атанасова
- 2. Стефан Борисов Белев
- 3. Златка Иванова Георгиева
- ПП ГЛАС НАРОДЕН
- 1. Тодор Станимиров Сотиров
- 2. Мариус Валериев Стоянов
- ИМА ТАКЪВ НАРОД
- 1. Ивайло Ванев Вълчев
- 2. Силви Кирилов Петров
- 3. Тодор Георгиев Иванов
- 4. Боян Митков Хлебаров
- 5. Валери Красимиров Крумов
- 6. Стойко Георгиев Андреев
- 7. Драгомир Костадинов Костадинов
- 8. Христина Стефанова Педикова-Генева
- 9. Живко Тошков Димов
- 10. Найден Щерионов Пулакев
- 11. Живко Илиев Канев
- 12. Евгений Митков Генчев
- 13. Тодор Димитров Дойчев
- 14. Красимир Георгиев Стоянов
- 15. Златина Петкова Забирова
- 16. Венцислав Георгиев Велков
- 17. Цветомир Динков Тачев
- 18. Росен Николов Костов
- 19. Цветомир Гинков Вълков
- 20. Тома Енчев Николов
- 21. Никола Иванов Янакиев
- 22. Павлина Станчева Илиева
- 23. Милен Методиев Левендов
- Движение за права и свободи - ДПС
- 1. Севим Исмаил Али
- 2. Ешереф Кязим Ешереф
- 3. Фатме Хасан Рамадан
- 4. Ружди Хикмет Хаджен
- 5. Бейхан Али Мустафа
- 6. Сезгин Хасан Кадил
- 7. Александър Георгиев Делчев
- 8. Елван Селяхтин Атилла
- 9. Хюсеин Адем Халил
- 10. Мехмед Неджатин Хюсеин
- 11. Мехмед Мустафа Хюсеин
- 12. Неджми Адем Джелил
- 13. Бехчет Ремзиев Емурлов
- 14. Юмер Хасан Ибрам
- 15. Севди Севим Емин
- 16. Сезер Севгин Шабан
- 17. Хасан Абдурахим Хасан
- 18. Турхан Юсеин Юсеин
- 19. Андрей Радославов Генчев
- 20. Мурат Салиев Неджибов
- 21. Вергин Байрямов Терзиев
- 22. Мехмед Сюлейман Мустафа
- 23. Никола Тодоров Мешков
- 24. Дениз Ремзи Хайрула
- 25. Шерафет Асан Мехмед
- 26. Христо Димитров Ангелов
- 27. Шабанали Мустафа Шабанали
- 28. Мехмед Хасан Хамид
- ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Красимир Манолов Стоянов
- ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ
- 1. Георги Захаринин Попов
- 2. Михаил Янков Мутафчиев
- 3. Далия Юлиева Антова
- 4. Светослав Ангелов Ангелов
- 5. Гергана Иванова Георгиева
- 6. Росен Димитров Рачев
- ЦЕНТЪР
- 1. ПЛАМЕН АТАНАСОВ РУСЕВ
- 2. РАДИНА ДИМОВА МАРИНЧЕВА
- 3. КРИСТИАН КОСЕВ КРЪСТЕВ
- 4. МИРОСЛАВ ДИНКОВ СТОЙКОВ
- 5. ПАВЛИНА ИВАНОВА ВЪЛКАНОВА-ПУНЧЕВА
- 6. ГЕРГАНА СЛАВОВА ГОЧЕВА
- 7. ЙОРДАН СТОЯНОВ СТОЙКОВ
- 8. АЛБЕРТ ПЕТРОСОВИЧ СИМОНЯН
- 9. КРАСИМИР ИВАНОВ ЧУКОВ
- 10. РАЙНО СТОЯНОВ ИВАНОВ
- 11. ТОДОР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
- 12. ДЕЯН СЛАВЕЙКОВ МИТРОВСКИ
- КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА
- 1. Димитър Александров Митев
- 2. Гарабед Ардашес Минасян
- 3. Сами Сабри Ферад
- 4. Кирил Стоянов Стоянов
- 5. Диан Ненов Гешев
- 6. Борислав Панайотов Неделков
- 7. Магда Николаева Сталева
- 8. Лидия Тодорова Ташева
- 9. Николай Антонов Радев
- 10. Веселин Руменов Величков
- 11. Венцислав Иванов Нинов
- 12. Калина Богданова Томова
- 13. Петя Ивайлова Стоянова
- 14. Христо Руменов Станев
- НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/
- 1. Нако Райнов Стефанов
- 2. Димитър Дончев Иванов
- 3. Иван Цветанов Павлов
- 4. ЛЮБЕНА МИТКОВА НАЧЕВА-ГРИГОРОВА
- 5. Георги Любомиров Желязков
- 6. Иван Гинов Статиров
- 7. Виктор Александров Кръстев
- КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)
- 1. Емил Стоянов Великов
- 2. Ани Димитрова Иванова
- 3. Екатерина Цветанова Вилк
- 4. Стойка Илиева Тодорова
- 5. Иван Георгиев Милев
- 6. Велимир Ганев Велянов
- 7. Добрин Йорданов Йорданов
- 8. Памела Тодорова Георгиева
- 9. Тотко Станимиров Ангелов
- 10. Атанас Димитров Георгиев
- 11. Памела Деси Вилк
- 12. Пламен Диянов Димов
- 13. Жана Антонова Илиева
- 14. Райна Димитрова Николова
- 15. Васил Георгиев Василев
- 16. Илиян Красимиров Мавров
- 17. Веселина Ботева Василева
- 18. Красина Николаева Иванова
- 19. Милена Василева Журова
- 20. Екатерина Николова Чаушева
- 21. Пламена Стоянова Георгиева
- 22. Павлина Стоянова Райкова
- 23. Петър Димитров Иванов
- 24. Дочка Сонева Пехливанова
- 25. Сабрина Антонова Маринова
- 26. Ирена Здравкова Апостолова
- ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ
- 1. ЙОРДАНКА ЛАЗАРИНОВА СИМЕОНОВА
- 2. СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ТАБАКОВА
- 3. КОНСТАНТИН ИВАНОВ ТОНЧЕВ
- 4. ВАНЬО ЩЕРИОНОВ КАЛПАКЧИЕВ
- 5. ДИМИТЪР ХУБЕНОВ ВЪЛКОВ
- 6. ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА ЛИРКОВА
- 7. МАРИАНА ПЕНЧЕВА КАЛОЯНОВА
- ПП ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
- 1. Александър Маиров Сиди
- 2. Георги Петров Дракалиев
- 3. Тодор Стаматов Стаматов
- 4. Стоян Транев Транев
- 5. Магдалена Лазарова Атанасова-Чакърова
- 6. Михаил Иванов Домусчиев
- 7. Веселин Ангелов Лафчиев
- 8. Борис Ясенов Гроздев
- 9. Емилия Аврамова Колева
- 10. Любомир Златинов Богойчев
- 11. Виктор Димов Шавов
- 12. Елена Георгиева Ставрева
- 13. Вера Валериева Георгиева
- 14. Павел Павлов Андреев
- 15. Цветанка Славянова Костадинова
- 16. Христо Петков Димитров
- 17. Димитър Валентинов Станев
- 18. Иван Тодоров Николов
- 19. Красимира Якимова Георгиева
- 20. Калина Михова Манева
- 21. Милчо Димитров Марков
- 22. Николай Георгиев Стоянов
- ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
- 1. Димитър Михайлов Ташев
- 2. Красимир Красимиров Гюлев
- 3. Александър Миленов Спасов
- 4. Стоян Митков Радев
- Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
- 1. Евгения Пламенова Гергова
- 2. Борислав Стефанов Ойков
- 3. Петър Сашов Лазаров
- ПП МЕЧ
- 1. Венцислав Иванов Петков
- 2. Костадин Стоянов Маджаров
- 3. Таня Петрова Бекярова-Стоянова
- 4. Димитър Диянов Петров
- 5. Васил Христов Иванов
- 6. Пламен Тодоров Иванов
- 7. Румяна Руменова Стоянова
- 8. Атанас Цветанов Атанасов
- 9. Мирослав Тодоров Сираков
- 10. Радослав Юлиянов Херонов
- БСДД - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
- 1. Александър Киров Бояджийски
- 2. Петко Димов Палов
- 3. Николай Гичев Кузманов
- 4. Христо Вълканов Ангелов
- БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
- 1. Стоян Демирев Грозев
- 2. Явор Мишев Жеков
- 3. Мариела Николаева Кирова
- 4. Асен Любомиров Бонджев
- 5. Радослав Петров Петков
- 6. Гошо Иванов Атанасов
- 7. Ангелина Кирова Мерджанова
- 8. Тони Лазарова Бояджиева
- 9. Гено Райчев Иванов
- 10. Николай Костов Стоянов
- 11. Кремена Милчева Кънчева
- 12. Димитър-Диман Панайотов Панчев
- 13. Ренета Мартинова Вефа
- 14. Пламен Георгиев Георгиев
- 15. Александр Георгиевич Станков
- 16. Марийка Атанасова Христова
- 17. Александър Димитров Станчев
- 18. Димитър Стоянов Калоянов
- 19. Стела Петкова Петкова
- 20. Пламен Вълев Пенев
- 21. Николай Манолов Стоянов
- 22. Валя Тодорова Георгиева
- 23. Мартин Стефанов Митев
- 24. Радка Митева Георгиева
- 25. Любомир Георгиев Ламбрев
- 26. Биляна Михайлова Михова
- 27. Кристиян Росенов Косев
- 28. Георги Николов Кузманов
- ПП ВЕЛИЧИЕ
- 1. Радостин Колев Колев
- 2. Валентин Янев Тодоров
- 3. Иван Николаев Тангарджиев
- 4. Ангел Николаев Стойчев
- 5. Иван Георгиев Стоянов
- НИЕ ИДВАМЕ
- 1. Станислав Димитров Готев
- 2. Георги Янакиев Янчев
- 3. Златин Славчев Иванов
- 4. Стоян Димитров Николов
- 5. Ваня Стойкова Иванова
- 6. Красимира Иванова Василева
- 7. Георги Николов Куртев
- 8. Димитър Николов Дойнов
- 9. Сава Ростиславов Алфьоров
- 10. Златин Жеков Войнов
- 11. Станислава Иванова Николова
- 12. Снежана Веселинова Найденова
- 13. Кирил Алексиев Кирилов
- 14. Деян Йотов Стоев
- Зелено движение
- 1. Даниела Стоянова Божинова
- 2. Владимир Петров Димитров
- 3. Кремена Златева Ватева
- 4. Гочо Кръстев Гочев
- 5. Стефан Христов Пенов
- 6. Бистра Веселинова Матракчиева
- 7. Добрин Иванов Пенчев
- 8. Борислав Христов Борисов
- 9. Марина Тодорова Вълчева
- 10. Кристина Боянова Димитрова
- 11. Константин Стоянов Иванов
- 12. Филип Мартинов Павлов
- ЕДИНЕНИЕ
- 1. Николай Петев Кючуков
- 2. Румен Веселинов Петков
- 3. Николай Живков Жеков
- 4. Диана Петкова Петкова
- 5. Георги Желев Желев
- 6. Десислава Стоянова Тенева
- 7. Данаил Ненов Маринов
- 8. Мартина Георгиева Гюлемерова
- 9. Данка Георгиева Рангелова
- 10. Георги Георгиев Калоянов
- 11. Росица Желязкова Мутафчиева
- 12. Георги Жеков Димов
- СИНЯ БЪЛГАРИЯ
- 1. Милен Димитров Георгиев
- 2. Христиан Радев Митев
- 3. Златина Атанасова Величкова
- 4. Боряна Георгиева Тодорова
- 5. Лидия Иванова Дренчева
- 6. Тодор Славков Брадов
- 7. Антон Жеков Стоянов
- 8. Пенчо Димитров Христов
- 9. Марияна Николаева Лефтерова
- 10. Павел Асенов Павлов
- 11. Димитър Стефанов Казаков
- 12. Севдалина Николова Пенева
- 13. Добринка Градоева Французова
- 14. Диана Славчева Фъртунова
- 15. Иван Живков Драголов
- 16. Даниела Панайотова Радева
- 17. Станислав Златев Баръмов
- 18. Мариана Борисова Димитрова
- 19. Йордан Божилов Георгиев
- 20. Красимира Василева Ятакчиева
- ЛЕВИЦАТА!
- 1. Румен Йорданов Петков
- 2. Севда Георгиева Гайдарова-Димитрова
- 3. Маргарита Стаматова Стаматова
- 4. Камен Димитров Сейменлийски
- 5. Гергана Неделчева Георгиева
- 6. Георги Сталев Георгиев
- 7. Силвия Александрова Лецковска
- 8. Юлияна Недялкова Мръчкова
- 9. Ирена Георгиева Михайлова
- 10. Николай Тодоров Тодоров
- 11. Антон Боянов Коджабашев
- 12. Мехмед Мустафа Мехмед
- 13. Недка Стоянова Абрашева
- 14. Радостина Стайкова Каишева
- 15. Биляна Евгениева Байчева
- 16. Стоян Костов Стоянов
- 17. Деница Добрева Стирянова
- 18. Боян Добрев Иванов
- 19. Марияна Иванова Димитрова
- 20. Ива Динкова Тамахкярова
- 21. Гергана Красимирова Кметска
- 22. Ваня Георгиева Имперова
- 23. Яни Бойчев Бойчев
- БСП за БЪЛГАРИЯ
- 1. Петър Георгиев Кънев
- 2. Тодор Байчев Байчев
- 3. Паруш Желев Парушев
- 4. Тодор Дамянов Дамянов
- 5. МИЛЕНА ЯНЕВА КУРТОВА-РАДЕВА
- 6. Таня Вълчева Иванова
- 7. Йона Николова Чобанова
- 8. Георги Георгиев Георгиев
- 9. Валентин Янчев Славов
- 10. Силвия Владимирова Митова
- 11. Живко Тодоров Жеков
- 12. Румен Христов Николов
- 13. Кирил Рафаилов Елевтеров
- 14. Аспарух Данчев Иванов
- 15. Георги Демирев Маринов
- 16. Атанас Маринов Маринов
- 17. Живко Михов Бараков
- 18. Светлана Танева Василева
- 19. Ибрахим Шукри Мустафа
- 20. Тинка Асенова Желязкова
- 21. Дора Василева Петкова
- 22. Милка Димитрова Димитрова-Донева
- 23. Георги Желязков Бъклев
- 24. Павел Златков Стоянов
- 25. Живко Павлов Господинов
- СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Иван Кирилов Кирилов
- 2. Невен Василев Каравасилев
- 3. Кремена Петрова Петрова
- 4. Милка Иванова Бодурова
- 5. Кета Димитрова Лефтерова
- 6. Габриела Здравкова Богданова
- 7. Иван Пенев Тодоракев
- 8. Мария Иванова Тончева
- 9. Наталия Стоянова Ангелова
- 10. Александра Христова Мукарева
- 11. Мария Христова Димитрова
- 12. Пламен Иванов Николов
- 13. Елеонора Иванова Кирякова-Узунова
- 14. Светлозара Каменова Богдева
- 15. Анна Александрова Илиева
- 16. Снежанка Райчова Георгиева
- 17. Тодор Неделчев Тодоров
- 18. Стоян Маринов Алексиев
- КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
- 1. Николай Денков Денков
- 2. Димитър Георгиев Найденов
- 3. Александра Красимирова Стеркова
- 4. Емил Иванов Соколов
- 5. Георги Генчев Перпелиев
- 6. Михаил Николаев Михов
- 7. Тодор Веселинов Терзиев
- 8. Дилян Димитров Георгиев
- 9. Николай Симеонов Найденов
- 10. Атанас Тодоров Пъчков
- 11. Калина Бориславова Константинова
- 12. Мирослава Петрова Петрова
- 13. Филип Димитров Шавов
- 14. Яни Димитров Георгиев
- 15. Захари Диянов Тенев
- 16. Венета Андонова Христова
- 17. Николай Желязков Георгиев
- 18. Иво Георгиев Михайлов
- 19. Иван Георгиев Иванов
- 20. Николай Емилов Христов
- 21. Милена Неделчева Димитрова
- 22. Камелия Кирова Славейкова
- 23. Божидар Пламенов Божанов
- ГЕРБ-СДС
- 1. Жечо Дончев Станков
- 2. Любен Любенов Дилов
- 3. Галя Стоянова Василева
- 4. Андрей Стоянов Рунчев
- 5. Мартин Неделчев Богданов
- 6. Емил Христов Кючуков
- 7. Дечо Димитров Коешинов
- 8. Вежди Кемал Орманов
- 9. Цветелина Огнянова Иванова
- 10. Ваня Енчева Христова
- 11. Илиан Христов Щерев
- 12. Светлана Тодорова Чакърова
- 13. Валентин Георгиев Ганчев
- 14. Марин Стоянов Комитов
- 15. Андон Атанасов Михайлов
- 16. Чани Димов Стойчев
- 17. Георги Николов Вдовичин
- 18. Георги Насков Гунев
- 19. Тодор Димчев Станков
- 20. Станислав Райков Андреев
- 21. Марина Велкова Димитрова
- 22. Стефана Любенова Караджова
- 23. Продан Пеев Димитров
- 24. Ивелин Василев Ефендиев
- 25. Панайот Киров Панайотов
- 26. Димитър Панайотов Янчев
- 27. Тодор Михайлов Михалев
- 28. Ангел Димитров Петков
- КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ)
- 1. Николай Симеонов Малинов
- 2. Женя Димитрова Илиева
- 3. Станчо Вълканов Павлов
- 4. Кирил Тодоров Куртев
- 5. Димитрина Росенова Петрова
- 6. Веселина Тодорова Димитрова
- 7. Велико Киряков Великов
- 8. Георги Стоянов Димитров
- 9. Трани Стоянов Транев
- 10. Димитър Марков Марчев
- 11. Василка Димитрова Петрова
- 12. Станьо Георгиев Стоев
- 13. Васил Йорданов Ангелов
- 14. Станимир Недялков Станков
- 15. Митко Алексиев Митев