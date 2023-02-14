559 Снимка: Прокуратурата в Бургас

Дете е с контузия на ръката след пътен инцидент, съобщиха от ОДМВР-Бургас. Инцидентът е станал на 13 февруари около 11.41 ч. на бургаската улица "Тамара" до №48. Лек автомобил "Опел Корса", с бургаска регистрация, управляван от 25-годишен бургазлия, поради невнимание, е блъснал намиращото се на пътното платно 2-годишно момченце от кв. "Победа".

С контузия на лявата ръка, то е прегледано и освободено за домашно лечение, без опасност за живота.

Няколко часа по-късно на ул. "Янко Комитов" в посока ул. "Даме Груев", с бургаска регистрация автомобил, управляван от 51-годишна бургазлийка, е отнел предимството и е блъснал преминаващия през пешеходна пътека 16-годишен велосипедист.

Момчето е получило контузия на левия крак и петата. То е прегледано и освободено за домашно лечение.