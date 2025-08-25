Не е само това куче - три са на един и същи собственик, отглеждат се за разплод, продават се за организирани боеве, твърдят от Обединени за правата на животните

1276 Снимка: pixabay

Агресивен питбул, пуснат свободно да се разхожда без намордник и повод, нападна и уби улична котка. Случаят е от бургаския квартал "Меден рудник".

Очевидци заснеха безконтролното животното и сигнализираха властите. Собственикът на кучето е санкциониран и доброволно предал питомеца на общинския приют, където е поставен под строг надзор.

Случаят разбуни жителите на квартала, които се тревожат за безопасността на децата и възрастните хора.

Ивайла Василева е успяла да заснеме агресията. "От петък, когато пуснах поста, до вчера, когато беше прибрано, кучето беше пуснато и нападаше котки. Има доста убити", разказа Ивайла Василева.

Тя твърди, че и преди кучето свободно се разхождало. Съседите предупреждавали собственика, но нямало реакция.

"Получихме сигнала и го предадохме към Община Бургас, към БАБХ", заяви Пепа Иванова от Обединени за правата на животните. "Не е само това куче - три са на един и същи собственик. Две женски и едно мъжко", обясни Иванова.

Кучетата били отглеждани на място, на което собственикът не живее.

"Буквално се самоотглеждат. Оградата, която видяхме, е толкова счупена, че те сами си излизат и влизат", обясни Иванова. Информацията е, че постове с въпросните кучета се качват още от месец април.

"По наши сведения животните се отглеждат за разплод, продават се за организирани боеве. Мъжкото куче, снимано с котката, е в белези", каза Иванова. "Проверява се дали са регистрирани, чипирани, имат ли ваксини. Предизвикали сме и проверка от БАБХ", каза още тя.

