Едноетажна къща изгоря при пожар в руенското село Люляково, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Сезонът на пожарите

Сигналът за огъня е подаден около 00.30 ч. в Районно управление - Руен.

Пламъците са обхванали необитаема едноетажна къща на ул. "Божур", собственост на 64-годишен мъж от същото село.

Изгоряла е покривната конструкция на къщата заедно с намиращата се вътре стара покъщнина. Пожарът е потушен от един противопожарен екип на РСПБЗН - Айтос. При извършения първоначален аглед не са установени данни за умишлен палеж.

Точната стойност на нанесените щети е в процес на изясняване. Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Руен.

