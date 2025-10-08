Пожар изпепели къща в руенско село
Сигналът за пламъците е подаден половин час след полунощ
Едноетажна къща изгоря при пожар в руенското село Люляково, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.
Сезонът на пожарите
Сигналът за огъня е подаден около 00.30 ч. в Районно управление - Руен.
Пламъците са обхванали необитаема едноетажна къща на ул. "Божур", собственост на 64-годишен мъж от същото село.
Изгоряла е покривната конструкция на къщата заедно с намиращата се вътре стара покъщнина. Пожарът е потушен от един противопожарен екип на РСПБЗН - Айтос. При извършения първоначален аглед не са установени данни за умишлен палеж.
Точната стойност на нанесените щети е в процес на изясняване. Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Руен.