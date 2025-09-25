43-годишен английски турист изгуби живота си в морето в Слънчев бряг, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.
Сигналът за инцидента, който е станал на плажа срещу хотел "Бургас" в курорта, е подаден вчера около 15.25 часа.
Чужденецът пристигнал в България на 21 септември и отседнал в курортния комплекс. По данни на спасителите, друг турист им съобщил, че навътре в морето има човек. Изваден е на сушата, но въпреки предприетите реанимационни действия чужденецът починал.
Тялото му е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.
