43-годишен английски турист изгуби живота си в морето в Слънчев бряг, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Сигналът за инцидента, който е станал на плажа срещу хотел "Бургас" в курорта, е подаден вчера около 15.25 часа.

Чужденецът пристигнал в България на 21 септември и отседнал в курортния комплекс. По данни на спасителите, друг турист им съобщил, че навътре в морето има човек. Изваден е на сушата, но въпреки предприетите реанимационни действия чужденецът починал.

Тялото му е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

ИЗБРАНО
Натали Трифонова стана майка на момченце Лайф
Натали Трифонова стана майка на момченце
29900
С блъскане по масата, тряскане на врата и голям бисер: Гонзо обяви футбола ни за разпадащ се Корнер
С блъскане по масата, тряскане на врата и голям бисер: Гонзо обяви футбола ни за разпадащ се
23558
България подкрепя спирането на доставките и транзита на руски газ до 2028 г. Бизнес
България подкрепя спирането на доставките и транзита на руски газ до 2028 г.
5251
Tech Trip 2025: А1 очерта развитие на мрежи, дигитални услуги и корпоративни решения IT
Tech Trip 2025: А1 очерта развитие на мрежи, дигитални услуги и корпоративни решения
5280
"Заедно по пътя" - Почитаме иконите Васил Стойчев и Виолета Бахчеванова, с множество събития през есента Impressio
"Заедно по пътя" - Почитаме иконите Васил Стойчев и Виолета Бахчеванова, с множество събития през ес...
16471
Вайръл кандидат-кмет: Зохран Мамдани превзема TikTok и улиците на Ню Йорк URBN
Вайръл кандидат-кмет: Зохран Мамдани превзема TikTok и улиците на Ню Йорк
2770
Emirates наложи забрана на деца да пътуват в първа класа Trip
Emirates наложи забрана на деца да пътуват в първа класа
2638
Стъпка по стъпка: Как да приготвим вкусен винен кебап Вкусотии
Стъпка по стъпка: Как да приготвим вкусен винен кебап
6442
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на септември?
314