Разправия по съседски завърши с трима ранени, от които един е настанен в болница във Варна.

Жител на кв. "Максуда", 41-годишен, е намушкал с нож ткрима свои съседи.

Инцидентът е станал в събота след полунощ - около 1:30 часа, след употреба на алкохол, съобщава ОД на МВР в морската столица.

Стара вражда е най-вероятната причина довела до скандала, уточняват от полицията. 

Двама от пострадалите са освободени за домашно лечение, а другият ранен мъж е настанен в гръдна хирургия, но без опасност за живота.

Светкавично отзовалите се на място униформени, са предотвратили и по-сериозни последствия, тъй като насъбралото се множество на инцидента е започнало да ескалира в емоциите си.

По случая е образувано досъдебно производство, което се води под наблюдение на прокуратурата.

