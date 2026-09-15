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Новата сграда за танци и спорт в Средното училище за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски" във Варна от днес вече се ползва от учениците. Във всички осем випуска на гимназията има по една паралелка със специалности класически и народни танци.

Това са около 240 деца, поясни директорът Емил Груев, цитиран от БТА.

В първия учебен ден той показа новата придобивка на кмета на града Благомир Коцев, който присъства на откриването на учебната година в гимназията. Сградата е на четири етажа и на всеки има по една зала с прилежащи съблекални, бани и учителска стая. Оборудвана е с климатизация и вентилация, има асансьор и евакуационно стълбище.

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В строежа са вложени изключително качествени материали. Постигнат е най-високият енергиен клас, на покрива има чилъри, свързани с фотоволтаичната система, уточни инж. Галина Делчева - главен експерт по строителство в Община Варна.

Четирите зали са еднакви. В тях могат да репетират по 300 души едновременно. Най-ценното е пружиниращата настилка, намаляваща до минимум риска от контузии. Децата ще танцуват в акомпанимент на нови пиана и акордеони. Закупено е ново озвучаване, каза още директорът.

Залите могат да се трансформират и в учебни стаи при нужда, за което има предвидени столове и маси. В тях може да се организират и концертни изяви. Ще бъдат монтирани и подвижни завеси. Има условия за физкултура и спорт.

Проектът се реализира в рамките на една година по Националния план за възстановяване и устойчивост и е на стойност 1 650 000 евро, припомни кметът.

Успяхме да завършим навреме за новата учебна година. Сигурен съм, че този комплекс ще даде старт на много млади хора да се развиват в сферата на изкуствата, добави той. При откриването на новата учебна година Коцев дари на училището женска северняшка носия от Варненския край.

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