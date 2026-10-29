Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

При специализирана операция срещу престъпленията против политическите права на гражданите са задържани двама 27-годишни мъже, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна.

Президентски избори 2026

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>

Акцията е реализирана вчера след подаден сигнал, че в село в община Долни чифлик от лек автомобил се извършва купуване на гласове.

По събраните до момента данни двамата задържани са привиквали хора, на които вземали личните карти срещу сумата от 50 евро. Пристигналите на място служители на Икономическа полиция претърсили колата и открили 16 мобилни телефона, лаптоп, шест лични карти и банкноти с номинал 50 евро.

Снимка: Пресцентърът на ОД на МВР - Варна

Двамата задържани са без криминални прояви до момента. По случая е образувано досъдебно производство.

Снимка: Пресцентърът на ОД на МВР - Варна

На 14 октомври във Варненско се състоя специализирана полицейска операция за превенция и противодействие на престъпления против политическите права на гражданите и битовата престъпност. Тогава беше задържан мъж, заподозрян за извършител на 58 престъпления.

От столичната полиция съобщиха по-рано, че при спецоперация днес са задържали двама души в квартал "Христо Ботев" за търговия с гласове.

През последните дни има все повече сигнали за купуване на гласове, обяви по-рано днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му първият тур на президентските избори е преминал спокойно и такива практики не са наблюдавани.

Централната избирателна комисия насрочи балотажа на президентските избори за неделя, 1 ноември. Илияна Йотова и Кирил Вълчев получиха на първи тур 528 951 действителни гласа, а Андрей Гюров и Георги Кандев - 486 232.

 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Шакира излиза с 12 години по-млад мъж? Лайф
Шакира излиза с 12 години по-млад мъж?
3550
Най-големият стадион в света: Бетонният гигант, чието сърце не спира да тупти (Снимки) Корнер
Най-големият стадион в света: Бетонният гигант, чието сърце не спира да тупти (Снимки)
27250
Digital Trends 2026: Да изстреляш бранда си пред AI агентите, да отвориш нов пазар в Космоса Бизнес
Digital Trends 2026: Да изстреляш бранда си пред AI агентите, да отвориш нов пазар в Космоса
5515
Ново откритие може да обясни как се разпространява ракът IT
Ново откритие може да обясни как се разпространява ракът
1686
Умира на 39 там, където среща последната си "забранена" любов Impressio
Умира на 39 там, където среща последната си "забранена" любов
12141
Когато историята проговори: Емилия Милчева за паметта, която отказва да остане "Без име" URBN
Когато историята проговори: Емилия Милчева за паметта, която отказва да остане "Без име"
6143
Последната разделена столица на света Trip
Последната разделена столица на света
9605
Как да подредим хладилника, за да запазим храната свежа по-дълго Вкусотии
Как да подредим хладилника, за да запазим храната свежа по-дълго
3847
4 зодии ще забогатеят през ноември Zodiac
4 зодии ще забогатеят през ноември
1094
От -7°C до +25°C ни очакват през ноември Времето
От -7°C до +25°C ни очакват през ноември
5337