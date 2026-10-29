Задържаха двама 27-годишни за купуване на гласове във Варненско (снимки)
Срещу 50 евро двамата вземали личните карти на жители на село в община Долни чифлик
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При специализирана операция срещу престъпленията против политическите права на гражданите са задържани двама 27-годишни мъже, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна.
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Акцията е реализирана вчера след подаден сигнал, че в село в община Долни чифлик от лек автомобил се извършва купуване на гласове.
По събраните до момента данни двамата задържани са привиквали хора, на които вземали личните карти срещу сумата от 50 евро. Пристигналите на място служители на Икономическа полиция претърсили колата и открили 16 мобилни телефона, лаптоп, шест лични карти и банкноти с номинал 50 евро.
Двамата задържани са без криминални прояви до момента. По случая е образувано досъдебно производство.
На 14 октомври във Варненско се състоя специализирана полицейска операция за превенция и противодействие на престъпления против политическите права на гражданите и битовата престъпност. Тогава беше задържан мъж, заподозрян за извършител на 58 престъпления.
От столичната полиция съобщиха по-рано, че при спецоперация днес са задържали двама души в квартал "Христо Ботев" за търговия с гласове.
През последните дни има все повече сигнали за купуване на гласове, обяви по-рано днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му първият тур на президентските избори е преминал спокойно и такива практики не са наблюдавани.
Централната избирателна комисия насрочи балотажа на президентските избори за неделя, 1 ноември. Илияна Йотова и Кирил Вълчев получиха на първи тур 528 951 действителни гласа, а Андрей Гюров и Георги Кандев - 486 232.