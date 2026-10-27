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Авария на новия магистрален водопровод в района между спирките "Балкан" ("Марек") и "Евксиноград" във Варна доведе до пропадане на пътната настилка в платното за движение от курортните комплекси към Варна.

Участъкът е затворен за автомобили, а екипи на "ВиК - Варна" работят по отстраняването на повредата. Очаква се ремонтните дейности да приключат до обяд на 27 октомври, съобщиха от община Варна.

Заради аварията се предвижда движението в засегнатия участък да бъде пренасочено през квартал "Виница". Водачите трябва да шофират с повишено внимание и да предвидят допълнително време за пътуване.

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За да се избегне прекъсване на водоснабдяването, подаването на вода е прехвърлено към стария водопровод. Въпреки това в някои райони са възможни понижено налягане и временни смущения във водоподаването.

Настоящият случай напомня за други сериозни аварии на магистрални водопроводи във Варна през последните месеци.

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На 19 септември авария на водопровод, захранващ кв. "Аспарухово", доведе до пропадане на тротоари и части от улиците "Поп Харитон" и "Беласица" в района на Колхозния пазар. Водата наводни приземни етажи, мазета и подземни паркинги, а много домакинства останаха временно без водоснабдяване.

По-рано, на 20 август, авария на магистралния водопровод "Варна - Златни пясъци" предизвика наводнение в района на паметника на българо-съветската дружба и пропадане на част от ул. "Петър Скорчев" в кв. "Бриз".

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