Срещу 33-годишен мъж е образувано досъдебно производство и му е наложена постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража"

349 Снимка: МВР-Варна

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Две високотехнологични оранжерии за отглеждане на канабис разкриха криминалисти на ОДМВР - Варна при две специализирани акции, проведени през последните дни, съобщиха оттам. При операциите са задържани двама варненци и са иззети големи количества марихуана и твърди наркотици.

Вчера около 17:00 часа служители от отдел Криминална полиция са задържали 34-годишен варненец в момент на полагане на грижи за канабисови насаждения. При обиска са открити и иззети растения от рода на конопа в различен стадий на растеж, около 15 килограма суха тревиста маса - марихуана, както и известни количества кокаин и метамфетамин. Растенията са били отглеждани в специализирани палатки, за хидропонно култивиране, а отделно съоръжение е служило за сушене и обработка на дрогата. По случая е образувано досъдебно производство, като материалите са докладвани на Окръжна прокуратура.

Вторият удар на криминалистите е осъществен в края на миналата седмица по време на специализирана операция срещу разпространението на наркотици. В хале в промишлената зона на село в община Аксаково полицаите са заловили 33-годишен варненец, познат на МВР докато се грижи за множество растения от рода на конопа в различен стадий на растеж.

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Помещенията в халето са били специално оборудвани с напоителни и климатични инсталации, както и с отделна стая за сушене. Освен суха марихуана, при процесуалните действия са иззети метамфетамин, 6-моноацетилморфин и двата наркотика по около половин килограм, електронна везна и множество празни пликчета за дозиране. Срещу 33-годишния мъж е образувано досъдебно производство и му е наложена постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".

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