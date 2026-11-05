Имотът се ползва от години незаконно и без да се плаща никакъв наем, извършени са и нерегламентирани строителни дейности, включително изливане на бетон в езерото, заяви Марио Смърков

105 Снимка: БТА

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Областната администрация във Варна отлага изземването на държавен имот, в който са настанени рибари, тъй като не е осигурен достъп до него, каза областният управител Марио Смърков, цитиран от БТА.

Той припомни, че лодкостоянката "Черно море", която се намира на брега на Варненското езеро, се ползва от години незаконно и без да се плаща никакъв наем. В имота са извършени и нерегламентирани строителни дейности, включително изливане на бетон в езерото, което е в защитена зона "Натура 2000", допълни Смърков.

Той уточни, че още преди две години "Морска администрация" е забранила използването на опасните кейови съоръжения, които се намират в района. Освен това на 21 април тази година Върховният административен съд има окончателно решение, което потвърждава заповедта за изземването на имота.

Това не е мое лично решение, нито е политически въпрос, изтъкна Смърков и допълни, че като областен управител е длъжен да изпълнява закона и да защитава държавния интерес.

Той подчерта, че държавата не е против рибарите, но има законов ред за изграждане на лодкостоянки.

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По думите му Министерството на регионалното развитие и благоустройството категорично е посочило, че за това са необходими специализирани подробни устройствени планове, чието изработване и одобряване е от компетентността на Община Варна.

Смърков уточни, че няма информация от местната администрация за напредък по такава процедура. Областният управител допълни, че е отправил покана за разговор към заинтересованите рибарски организации, които междувременно обявиха в социалните мрежи, че подготвят протест за 6 ноември, но те са отказали.

Вратата за диалог остава отворена, тези, които имат претенции, могат да участват в бъдещата законова процедура при равни условия с всички останали, посочи Смърков.

Той каза още, че изземването на имота, което бе насрочено за 6 ноември, се отлага, тъй като до държавния имот няма осигурен достъп. По думите му е взето решение от Комисията по управление и разпореждане с вещи и имоти - държавна собственост, процедурата да бъде отложена до осигуряване на необходимия път.

Смърков добави, че това е задача на Общината. Областният управител уточни, че в съседство с държавния терен има частен имот, а помежду им има врата, през която се допускат само определени хора.

Смърков беше категоричен, че към настоящия момент нито по явен, нито по неявен начин някой е отправял заявления към Областната администрация или към определени нейни служители за реализиране на някакви строителни или други намерения на държавния терен.

Той уточни, че ще бъде обявен търг за отдаването му под наем, но преди това трябва да бъде осигурен достъп, тъй като никой няма да иска да ползва имот, който не е видял. Смърков каза още, че Общината е запозната с проблема с липсата на път още през 2023 г.

Освен това е информирана и писмено какви ангажименти има и трябва да изпълни. По думите на областния управител отговор е получен през ноември 2025 г., че е започната процедура, но не е ясно какви реални действия са предприети.

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