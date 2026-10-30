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Университетската болница "Св. Марина" във Варна вече разполага и с ядрено-магнитен резонанс, подходящ за изследвания на деца. Проектът бе представен днес по време на тържествен медицински съвет с участието на министъра на здравеопазването Катя Ивкова, предаде БТА.

Присъстващите бяха запознати с изпълнението на общо пет проекта, финансирани чрез министерството по Плана за възстановяване и устойчивост. Общата им стойност нахвърля 24 милиона евро. Съфинансирането от страна на болницата е 1,4 милиона евро. Подробности за постигнатото от лечебницата представи директорът й проф. Силва Андонова.

Чрез новите инвестиции "Св. Марина" вече разполага с циклотронен комплекс, който позволява и синтез на фармацевтици, с определяне на индивидуални дози за пациентите, съобразени и с другите им заболявания. Освен това е доставен нов линеен ускорител за радиохирургия, който дава възможност за безинвазивно навлизане в тумора и минимално облъчване на другите тъкани на пациентите. Със средства от Плана за възстановяване и устойчивост е направен цялостен ремонт на четирите психиатрични клиники в лечебницата. Изграден е и Stroke-център, чрез който пациентите с инсулт ще получават модерна грижа.

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Министър Ивкова специално поздрави работещите в "Св. Марина" по случай годишнината на лечебницата, като изтъкна значението на новите инвестиции във високотехнологична апаратура, които са от полза както за пациентите, така и за развитие на знанията и уменията на лекарите. Министърът допълни, че днес е имала среща и със специализанти от бившата окръжна болница в града "Св. Анна", които са я упрекнали, че държавата се държи като майка за едни лечебници и като мащеха за други.

"Не знам защо през годините Министерството на здравеопазването не е съдействало за включването и на "Св. Анна" към Плана за възстановяване и устойчивост", каза Ивкова.

Тя посочи, че няма как да не бъде оказвана подкрепа и на тази варненска болница и призова ръководството на "Св. Марина" също да й оказва съдействие, особено в областта на разработването и изпълнението на проекти.

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