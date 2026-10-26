Административният съд прекрати двете дела за неплатена медицинска дейност, насрочени за 27 и 28 октомври

218 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Административният съд във Варна прекрати двете производства, образувани по искове на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Св. Марина" срещу Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), информира пресцентърът на съда.

Делата са прекратени, след като ръководството на лечебното заведение е оттеглило подадените искови молби.

По първото дело болницата претендираше за неплатени средства за извършена медицинска дейност в периода от 1 юни до 31 юли тази година. Размерът на иска беше 1 156 066,40 евро главница, както и лихви за просрочието.

С втория иск лечебното заведение бе поискало изплащането на 1 904 871,07 евро главница за неразплатени клинични пътеки, клинични и амбулаторни процедури. Към сумата са включени и 63 504 евро мораторна лихва, както и законната лихва върху главницата за медицинска дейност, извършена между октомври 2025 г. и май 2026 г.

Съдът беше насрочил разглеждането на двете дела за 27 и 28 октомври.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Към момента няма публично обявена информация от болницата или НЗОК, която да изяснява причините за оттеглянето на двата иска.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.