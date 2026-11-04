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Бедственото положение в община Шабла се отменя от 16:00 ч. днес, съобщи кметът на общината Мариян Жечев, цитиран от БТА.

Водокалипсис

Обстановката на територията на общината вече е напълно нормална. Няма валежи, а нивата на деретата са спаднали значително, посочи кметът.

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Снимки на БТА обаче показват калните улици след наводнението и все още части от тях под вода.

Снимка: БТА

Започнало е възстановяването на местата, където е необходимо, както и описването на нанесени щети. Екипи на Общината извършват обходи и дейности по отводняване.

Снимка: БТА

Към момента се работи по отводняването на мазе в село Захари Стояново. Общинското предприятие и доброволци почистват улиците. Няма наводнени жилищни сгради.

Снимка: БТА

Електрозахранването в село Пролез, където сутринта е имало прекъсване, вече е възстановено. Няма проблеми с електричеството в останалите населени места.

Снимка: БТА

Не са засегнати съоръжения от ВиК инфраструктурата, помпените станции работят нормално и няма данни за проблеми с водоснабдяването или опасност от замърсяване на питейната вода, каза още Мариян Жечев.

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Кметът благодари на Областната дирекция на МВР, на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", на доброволците и на гражданите за оказаното съдействие и спокойствието по време на кризисната ситуация.

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