След последвали сигнали до училищното ръководство е изпратено писмо до Първо районно управление на МВР с искане за съдействие за осигуряване на спокойна и безопасна среда за учениците

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Ръководството на Основно училище "Петко Р. Славейков" във Варна временно е спряло провеждането на част от часовете по физическо възпитание и спорт на открито заради групи младежи, демонстриращи агресивно поведение в района на училището.

Директорът Кремена Георгиева съобщи пред БНР, че в началото на миналата седмица е получила сигнал от родител за група младежи, които се събират около учебното заведение и създават усещане за несигурност сред учениците и живеещите в района.

След последвали сигнали до училищното ръководство е изпратено писмо до Първо районно управление на МВР с искане за съдействие за осигуряване на спокойна и безопасна среда за децата.

На 18 ноември, по време на час по физическо възпитание на откритите спортни площадки, в близост до учениците са били хвърляни пиратки. Заради случая още на следващия ден е подаден нов сигнал до полицията.

В резултат на това Георгиева е издала заповед, с която временно се забранява провеждането на шести и седми учебен час по физическо възпитание на открито.

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"Това е временна мярка, която няма как да продължи безкрайно дълго", коментира Георгиева. По думите ѝ от полицията са я информирали, че в района ще бъдат засилени проверките с участието на униформени и цивилни служители.

Според директора младежите, за които са постъпили сигнали, не са ученици от ОУ "Петко Р. Славейков", а от други училища в района. Тя настоя още за мерки спрямо изоставената сграда на бившето помощно училище в близост до учебното заведение, която според нея се е превърнала в място за събиране на младежи и създава предпоставки за подобни прояви.

Тя призова родителите да бъдат по-ангажирани с децата си и да следят къде се намират, особено в късните вечерни часове. Според нея проблемът не може да бъде решен единствено със санкции, а изисква работа както с децата, така и със семействата им.

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