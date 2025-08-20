2227 Снимка: iStock by Getty Images

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) излезе с официален отговор по сигнала за мъртви малки делфини, открити на плажа край Кара дере, община Бяла. Сигналът беше подаден от Стефан Маринов и изпратен до БНР и Радио Варна. В него той твърди, че се е натъкнал на 25 обезглавени бебета делфини на плажа на 14 и 15 август.

От МОСВ съобщават, че след получаване на информацията е извършена проверка на място от община Бяла и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Варна. Обходена е цялата плажна ивица на Кара дере, както и северната част на нос Кара Борун. В рамките на проверката не са открити тела на мъртви делфини.

В предоставените към сигнала снимки се виждат останки от 5-6 разлагащи се екземпляра муткури (млади делфини), както и части от рибарски мрежи в близост. По телата обаче не се наблюдават видими следи от мрежи, като вдлъбнатини или външни наранявания, уточняват от министерството.

Съгласно Закона за биологичното разнообразие, само оторизирани лица имат право да преместват или загробват трупове на защитени видове, напомнят още от МОСВ.

Ведомството призовава очевидци, които разполагат с още кадри, особено такива, на които се отличават номера и обозначителни марки на рибарските мрежи, да ги изпратят. При наличие на такава информация, сигналът ще бъде препратен към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), за да бъдат проверени конкретни риболовни кораби и лица. Ако се установи вероятност за човешка намеса, МОСВ ще сезира прокуратурата и МВР, посочват от ведомството.

Оттам посочват още, че при намиране на екземпляр в безпомощно състояние или мъртъв екземпляр от защитен животински вид трябва да се уведоми за това най-близкия регионален орган на МОСВ или Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

Дори да се касае за приулов на китоподобни бозайници, същият е неумишлен и съпътства в известна степен рибарските операции. Съгласно Закона за рибарство и аквакултури, в случай на приулов на морски бозайници, уловените животни се връщат незабавно обратно в морето, независимо от тяхното състояние (загинали или живи) и се вписват като приулов в рибарските дневници, пише в съобщението на министерството. При констатиране на вероятност за човешка намеса като причина за смъртта на екземпляр се уведомяват прокуратурата и МВР.

Според наблюденията на експертите през август в Черно море поради силния вятър често се случва да се образуват подводни течения и високи вълни. При бурно море телата на мъртвите делфини биват изхвърлени на брега. Поради дългият им престой във водата същите са в напреднала фаза на разлагане, посочват още от министерството.

В средата на юли бе открито мъртво делфинче с отрязан крайник на плажа на Кара дере, вероятно бракониерите са го отрязали, за да освободят делфинчето от мрежата. Вероятно бракониерите за калкан отново са се завърнали и случаите зачестяват, посочиха тогава от неправителствената организация "За Делфините - Save the Dolphins" .

В началото на август мъртъв делфин от вида Муткур бе открит на плаж в курортен комплекс Златни пясъци. Подобни случаи имаше и по плажовете на Южното Черноморие, в Китен, Лозенец, Царево, Шкорпиловци, Шабла, Кранево, Албена.

