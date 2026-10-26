Съдебният процес е свързан с аварията на подводния канализационен тръбопровод във Варненското езеро

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Делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних за аварията на канализационния тръбопровод във Варненското езеро ще започне по същество на 26 ноември от 10:30 часа. Това реши състав на Варненския окръжен съд с председател съдия Стоян Попов след проведеното днес разпоредително заседание.

Защитата на бившия градоначалник направи опит да върне делото на прокуратурата. Адвокатът му Менко Менков поиска прекратяване на съдебното производство и връщане на материалите на държавното обвинение за отстраняване на допуснати според него процесуални нарушения.

Менков посочи общо 16 несъответствия и неточности между постановлението за привличане на Портних като обвиняем и внесения в съда обвинителен акт. Сред тях, по думите на защитника, са неправилно превалутиране на суми от левове в евро, както и разминавания във формулировката на обвинението в двата документа.

Съдът обаче не прие доводите на защитата като основание делото да бъде върнато на прокуратурата и постанови процесът да продължи.

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След заседанието адвокат Менко Менков заяви пред Радио Варна, че защитата е удовлетворена от решението делото да започне по същество. Според него така Иван Портних ще има възможност да представи аргументите и доказателствата си пред съда и да защити тезата за своята невинност.

По делото са разпитани 17 свидетели и са изготвени пет експертизи. Съдия Стоян Попов припомни, че свидетелите и вещите лица вече са давали показания и заключения многократно в хода на разследването.

Адвокат Менков разполага с едноседмичен срок, за да уведоми съда дали настоява всички свидетели и експерти да бъдат призовани отново в съдебната зала.

Съдебният процес е свързан с аварията на подводния канализационен тръбопровод във Варненското езеро, която предизвика сериозно обществено недоволство и постави въпроси за изпълнението, контрола и поддръжката на инфраструктурния проект. Съоръжението е предназначено да отвежда отпадъчните води през езерото към пречиствателната система. След повреждането му в езерото попаднаха непречистени отпадъчни води, а проблемът се превърна в един от най-обсъжданите екологични и инфраструктурни случаи във Варна.

Предстоящият процес трябва да изясни дали са налице основания за наказателна отговорност във връзка с действията и решенията, довели до случая. Той е обвинен заедно с бившия областен управител Стоян Пасев, както и двама държавни служители от Изпълнителната агенция "Морска администрация", за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.

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