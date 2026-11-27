Извършва се проверка, както и евакуация на служителите, потвърдиха пред Радио Варна от Областната дирекция на МВР.
Към момента няма данни, потвърждаващи сигнала, добавят оттам.
Днес за 9:30 часа днес беше предвиден брифинг на Благомир Коцев в сградата на Общината след решението на Административния съд за прекратяване на предварителното изпълнение на решението на Общинската избирателна комисия.
След като служителите бяха изведени, кметът и журналистите се преместиха отвън, за да се състои събитието.
"Това е естественото развитие на казуса, Съдът изпълнява дълга си да пази правото и демокрацията", коментира варненският градоначалник. "Обикновеният човек е много малко представен в Общинския съвет", обобщи в началото на брифинга Благомир Коцев. "Това, че има конфликт между кмет и Общински съвет е проблем - виждаме, че там има огромно разделение. Цялата отговорност се хвърля върху кмета", допълни той.