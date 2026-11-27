Към момента няма данни, които да го потвърждават

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Сигнал за бомба е получен в Община Варна около 9 часа тази сутрин, заявиха от местната полиция.

Извършва се проверка, както и евакуация на служителите, потвърдиха пред Радио Варна от Областната дирекция на МВР.

Към момента няма данни, потвърждаващи сигнала, добавят оттам.

Днес за 9:30 часа днес беше предвиден брифинг на Благомир Коцев в сградата на Общината след решението на Административния съд за прекратяване на предварителното изпълнение на решението на Общинската избирателна комисия.

След като служителите бяха изведени, кметът и журналистите се преместиха отвън, за да се състои събитието.

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"Това е естественото развитие на казуса, Съдът изпълнява дълга си да пази правото и демокрацията", коментира варненският градоначалник. "Обикновеният човек е много малко представен в Общинския съвет", обобщи в началото на брифинга Благомир Коцев. "Това, че има конфликт между кмет и Общински съвет е проблем - виждаме, че там има огромно разделение. Цялата отговорност се хвърля върху кмета", допълни той.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.