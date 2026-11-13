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Пешеходец е загинал при пътен инцидент във Варна, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Войната по пътищата

Сигналът е получен в 11:00 часа. Съобщено е за пътнотранспортно произшествие на бул. "Васил Левски" срещу бившия стадион "Юрий Гагарин" в посока курорта Златни пясъци.

Лека кола е ударила 75-годишен мъж, който по първоначални данни е преминавал през пътното платно на неразрешено за това място. В резултат на удара пешеходецът е починал на място.

В края на август във Варна при пътен инцидент загина пешеходка, пресичала на зелен за нея светофар, която бе блъсната от товарен автомобил, припомня БТА.

През последното денонощие в страната са регистрирани 13 пътнотранспортни произшествия с 14 ранени, съобщи МВР на сайта си. 

В София са станали 28 леки катастрофи и една тежка, при които няма пострадали.

От началото на месеца в катастрофи живота си са загубили 21 души, а 285 са ранени. От началото на годината загиналите при пътни инциденти са 435-ма, а пострадалите 7438.

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При сравнение с реалните данни за загиналите 385 през същия период на 2025 г. се отчитат 50 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.

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