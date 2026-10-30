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33-годишен жител на Провадия завежда дело срещу Агенция "Пътна инфраструктура", след като е претърпял катастрофа на републиканския път между Провадия и Айтос. Инцидентът е станал в близост до отбивката за село Тутраканци. По думите на пострадалия причината е лошото състояние на настилката на участъка, където от месеци се извършват ремонтни дейности.

Божидар Кателиев се прибирал от работа от Дългопол към Провадия, когато бусът, който управлявал, напуснал пътното платно. Произшествието станало малко преди разклона за село Тутраканци.

"Предполагам, че ударих камък. Беше и кишаво, имаше и голяма мъгла и видимостта беше ограничена. Така се случи и се забих в канавката, която е отстрани", разказва Божидар Кателиев пред БНТ.

По думите му той се е движел със скорост не по-висока от 55 километра в час.

"И самият път не позволява да се движиш с повече. Нямаше нито ограничения, някакви знаци, че пътят е в ремонт, че не може да се кара. За мен този път трябва да бъде спрян, да не се движат коли, защото днес стана с мен, утре може да стане с деца, с ученици, училищен автобус", казва Божидар Кателиев.

След удара Кателиев почувствал болки в главата и гръдния кош. Той успял да излезе от буса с помощта на водач на камион. На място пристигнали екипи на Спешна помощ и полицията.

"Взеха ми проби за алкохол и за наркотици, които излязоха отрицателни. И веднага ме закараха в Спешен център във Варна. Там ми бяха направени редица изследвания и вечерта ме пуснаха да се прибера за домашно лечение", казва Божидар Кателиев. 

Мъжът заявява, че ще потърси правата си по съдебен път.

 "Не смятам да оставя нещата така, защото не съм първият случай по тази отсечка, който е катастрофирал. Ще съдя АПИ", допълва той.

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Участъкът от Провадия до селата Храброво и Комарево се ремонтира от месеци. От Агенция "Пътна инфраструктура" не отговорят в какъв срок ще приключат дейностите и какви мерки ще бъдат предприети за повишаване на безопасността в района. Докато ремонтът приключи, местните хора се надяват да не се стигне до инциденти с фатален изход.

"Благодарение на Господ аз съм добре, на крака съм в момента. Но утре може да е друг човек, може да е дете", споделя още Божидар Кателиев.

Регионалният министър Иван Шишков заяви, че ремонтът на пътя е бил възложен в края на миналата година без осигурено финансиране. Той обеща рехабилитацията да приключи до края на тази година или в началото на следващата.

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